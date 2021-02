01.02.2021 h 17:18 commenti

Con la rivalutazione degli immobili a Prato rischio salasso per i proprietari

Con l'inaugurazione del nuovo sistema integrato dell'Agenzia delle Entrate torna di attualità la riforma del catasto che per Prato significherebbe quasi raddoppiare l'Imu

Se venisse introdotta domani la riforma del sistema catastale, Prato, tra le venti città più popolose d'Italia, sarebbe la decima per maggiore aumento dell'imponibile, in media il 90 per cento. Un rincaro notevole che però non è nulla se messo accanto al quasi 180 per cento di Messina o al quasi 170 per cento di Milano. Per il momento è tutto fermo alle intenzioni perché nessun Governo, tra quelli che si sono susseguiti dopo Prodi, è mai passato dalle parole ai fatti; fatti che consistono nel calcolare le imposte sul valore di vendita degli immobili anziché su quello fiscale, notoriamente assai più basso.

Nei giorni scorsi l'Economia del Corriere della Sera ha pubblicato uno studio sull'andamento dell'imponibile nel caso diventasse realtà la riforma catastale. Gli esperti hanno preso in esame le venti città più popolose – da Napoli a Venezia, da Bologna a Taranto, da Palermo a Genova – e per ognuna hanno calcolato l'incremento dell'imponibile sulla prima casa, sulla seconda e sull'Imu. A Prato la differenza tra valore di vendita e valore fiscale per la prima casa si attesta in media al 173 per cento, per la seconda al 150 per cento. Fatti due conti, la differenza con il valore Imu è di pochissimo inferiore al 90 per cento.

“Per il mercato immobiliare sarebbe un contraccolpo non da poco – il commento del presidente Anama Confesercenti, Mirko Cecconi - il calcolo è presto fatto: le spese di acquisto, per fare un esempio, incidono per circa il 10 per cento quando si parla di prima casa, basta rapportare questo dato all'aumento di cui si parla. Quanto all'Imu, si tratterebbe di un raddoppio. Tutto questo a carico di un settore già in sofferenza che non ha bisogno di ulteriori ostacoli”.

Se la riforma sarà introdotta o messa ancora da parte non si sa, certo è che ieri, primo febbraio, ha fatto il suo esordio il Sit, il nuovo sistema integrato dell'Agenzia delle Entrate che consente di avere a disposizione in un colpo solo tutti i dati degli oltre 70 milioni di immobili censiti in Italia. Una facilitazione per cambiare la fiscalità, sostituire cioè il valore catastale con quello di mercato e in questo modo gonfiare le casse pubbliche.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus