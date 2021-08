30.08.2021 h 10:44 commenti

Con la moto contro un daino: feriti il centauro e la passeggera

L'incidente è successo ieri sera sulla sr325 all'altezza di Sasseta. Un 62enne portato in codice rosso a Careggi, mentre la donna di 53 anni che era con lui è stata ricoverata al Santo Stefano

Grave incidente stradale ieri sera, 29 agosto, alle 21.40 lungo la Bolognese a Sasseta nel comune di Vernio. Si è trattato di uno scontro tra una moto e un animale selvatico, probabilmente un daino. Il motociclista, un uomo di 62 anni residente in Val di Bisenzio, è finito a terra insieme al passeggero, una donna di 53 anni. Il 118 ha subito inviato sul posto due ambulanze che hanno accompagnato l’uomo a Careggi in codice rosso e la donna al Santo Stefano in giallo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile.

L’animale non è stato trovato. Dopo l’urto con il centauro è quindi riuscito ad allontanarsi.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus