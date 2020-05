04.05.2020 h 12:24 commenti

Con la fase 2 riaprono i cantieri edili per gli interventi previsti dal Comune in varie parti della città

I lavori si erano interrotti o erano stati rimandati a causa dell'emergenza covid-19 ma da stamani operai di nuovo in azione

Con la fase 2 sono ripartiti questa mattina, 4 maggio, e ripartiranno in settimana anche alcuni cantieri edili in città che a causa dell'emergenza Covid-19 erano stati interrotti o la cui partenza era stata rimandata.

Questa mattina sono ripresi i lavori nell'ex convento di Santa Caterina che consistono nel restauro dell'ex teatro da destinare a Manifuttare Digitali cinema. L'intervento della durata di circa un paio di mesi ha un costo di 300 mila euro.

Sono ripresi stamani anche i lavori di manutenzione globale e di risanamento conservativo della piscina di Mezzana che si erano interrotti a causa del Covid a fine febbraio. L'intervento che ha un costo complessivo di 177 mila euro dovrebbe terminare entro la fine del mese di luglio.

Operai al lavoro questa mattina anche alla sede della polizia municipale in piazza Macelli per proseguire gli interventi di ristrutturazione della facciata. Entro la fine del mese di settembre dovrebbero essere terminati e il costo di questo intervento è di circa 150 mila euro.

Hanno ripreso questa mattina, ma in realtà non si erano mai davvero fermati visto la possibilità di lavorare durante il lockdown degli addetti agli impianti elettrici, i lavori alla nuova sede Astri, ex scuola Don Bosco di via Pistoiese, che prevedono l'adeguamento dei locali per quella che sarà la nuova sede del Centro per l'Impiego. I lavori termineranno a fine luglio e il costo sarà di circa 150 mila euro.

Prenderanno il via in settimana anche i lavori al Bastione delle Forche che consistono nel restauro della palazzina per uffici e nella realizzazione della caffetteria/ristorante nella terrazza. I lavori, che avranno un costo di 2 milioni di euro, avranno una durata di circa due anni.

Al via questa settimana anche i lavori per la messa in sicurezza della Gualchiera. L'intervento prevede un costo di circa 50 mila euro per un totale di 45 giorni lavorativi.

Proseguono intanto i diversi cantieri stradali in corso in città che non si erano mai interrotti.