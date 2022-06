08.06.2022 h 18:11 commenti

Con l'Off Tune Festival la Prato Estate parte sotto il segno del rock

Domani sera il concerto dei Dinosaur Jr apre la rassegna di musica internazionale a Officina Giovani. Nel programma della kermesse è contemplato anche un omaggio al Cencio's

Dinosaur Jr, The Black Lips, Iosonouncane: sono alcuni dei protagonisti di Off Tune festival, quattro giorni di musica, eventi, dj-set in programma da domani giovedì 9 a domenica 12 giugno all'Officina Giovani di Prato. Non soltanto una rassegna di musica internazionale, ma un "vero festival rock" nel senso più autentico della definizione, con 20 band, due palchi, un'area per bambini, mercato vintage e vinili, un'area per il cibo. Per finire con un appuntamento che in tanti pratesi susciterà mille ricordi: l'omaggio al Cencio's.

Sul palco principale si alterneranno Dinosaur Jr e Appaloosa (giovedì 9), Thurston Moore e King Hannah (venerdì 10), Iosonouncane e Serena Altavilla (sabato 11), The Black Lips e Bob Vylan (domenica 12).

"L'Off Tune Festival rappresenta l'inizio della Prato Estate - spiega l'assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani - nel segno e nel nome della musica di qualità, con un occhio alla storia nazionale e internazionale dell'alternative rock". L'intero progetto del festival è a cura di A-live, Santa Valvola Records e dell'associazione South Park, con il contributo e la collaborazione del Comune di Prato e Officina Giovani. L'evento è sponsorizzato da Publiacqua. Nel programma del festival è contemplato anche un omaggio al Cencio's, storico live club pratese a cui sono dedicati una mostra fotografica e un after-show sabato 11 giugno.