30.03.2019 h 10:49 commenti

Con l'auto sulla ciclabile a Galceti, finisce giù dal ponticino sulla Bardena

L'incredibile episodio è avvenuto ieri sera: al volante un giovane di 23 anni che si è allontanato ed è stato trovato poco distante in evidente stato di alterazione

Non è chiaro cosa intendesse fare e come mai abbia imboccato la ciclabile che dal parcheggio di fronte al parco di Galceti costeggia la Bardena. Fatto sta, però, che arrivato al ponticino che immette su via San Martino per Galceti non è riuscito a compiere la stretta curva (fatta per bici e non per auto) ed è finito con la macchina quasi in verticale tra ponte e strada, dopo aver abbattuto la staccionata.

E' successo ieri sera, 29 marzo, poco prima delle 21.30, protagonista un giovane di 23 anni che si è allontanato abbandonando l'auto, per poi essere trovato poco distante, in evidente stato confusionale. Il ragazzo è stato quindi portato in ospedale in codice rosso, non per le ferite riportate nell'incidente ma per lo stato di alterazione in cui era. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l'auto e rimettere in sicurezza la zona. Sulla vicenda stanno investigando gli agenti della polizia municipale.