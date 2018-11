04.11.2018 h 13:41 commenti

Con l'auto si schiantano contro un camion frigo in sosta: feriti quattro ragazzi di 22 anni

L'incidente è successo alle 5 in via Abati. Per fortuna nessuno dei feriti è in gravi condizioni

Quattro ragazzi di 22 anni, al rientro da una serata trascorsa insieme, si sono schiantati contro un furgone frigo in sosta in via Abati. E' successo questa mattina, 4 novembre, alle 5. Immediati i soccorsi del 118. Tutti e quattro i giovani sono stati portati in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro è grave. Per uno il codice di urgenza è stato il giallo, mentre gli altri tre sono stati trattati in verde.

Il gruppo di amici si trovava a bordo di una Fiat Cinquecento che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il cassone del camion, fermo a lato strada. La polizia municipale, che ha disposto l'esame dell'alcoltest per il conducente, dovrà ora ricostruire le ragioni che hanno provocato l'incidente.