22.11.2023 h 10:56 commenti

Con l'auto precipita per sessanta metri nella scarpata, muore donna di 72 anni

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in località Bocca di Rio, sull'appennino bolognese. La vittima è stata recuperata dai vigili del fuoco e dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico con un verricello a motore

Una donna di 72 anni, residente in provincia di Prato, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Bocca di Rio, sull'appennino bolognese. E' successo intorno alle 23 di ieri, martedì 21 novembre. La vittima si chiamava Floriana Raoni ed era residente a Vaiano. Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo ed è precipitata nella scarpata a lato della strada facendo un volo di una sessantina di metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna, stazione di Badolo, che insieme ai vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della donna usando un verricello a motore. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente per risalire alle cause per le quali la 72enne ha perso il controllo della guida.



Edizioni locali collegate: Prato

