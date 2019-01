12.01.2019 h 10:48 commenti

Con l'auto finisce contro il portone della biblioteca Roncioniana e lo abbatte, danni ingenti

E' successo all'alba di oggi. Illesa la conducente della macchina. Il portone era stato da poco restaurato. Per la riparazione dovrà essere smontato ma la biblioteca resterebbe aperta e i responsabili stanno valutando come intervenire

Anziché frenare ha accelerato ed è finita contro il portone della biblioteca Roncioniana abbattendolo. L'incidente è avvenuto all'alba di oggi, sabato 12 gennaio. E' stato il metronotte ad avvertire i dipendenti della storica biblioteca che, increduli, sono subito arrivati sul posto. Ingenti i danni al portone che era stato da poco restaurato. Secondo una prima valutazione, dovrà essere smontato per la riparazione ed il successivo lavoro di restauro ma questo significa lasciare aperta la biblioteca. Alla guida dell'auto, una Mercedes nuovissima, una donna che, pare a causa della poca pratica con il cambio automatico, ha improvvisamente accelerato la sua corsa finendo contro la facciata del palazzo e centrando in pieno il portone della biblioteca. La conducente è rimasta illesa. Il sostegno di ferro a cui è assicurato il pesante ingresso ha retto evitando che il portone investisse la macchina con conseguenze per la donna. I responsabili della biblioteca stanno cercando una soluzione che consenta di mettere in sicurezza e riparare la porta di ingresso e, allo stesso tempo, garantire l'inaccessibilità ai locali che custodiscono volumi molto preziosi. La biblioteca nei prossimi giorni resterà chiusa al pubblico.



Edizioni locali collegate: Prato

