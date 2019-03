05.03.2019 h 14:53 commenti

Con l'auto contro il rimorchio sganciato dal Tir: "Vive per miracolo, vogliamo ringraziare gli angeli che ci hanno soccorso"

L'incidente all'alba di sabato sulla Perfetti Ricasoli all'altezza dei Gigli. Tornate a casa due amiche 19enni mentre la madre di una di loro è ancora ricoverata in ospedale. La donna era andata a riprendere le ragazze al Tenax

A tre giorni di distanza dal terribile incidente nel quale sono state coinvolte, mentre rientravano da una sera trascorsa a ballare e divertirsi a Firenze, vogliono ringraziare pubblicamente la coppia che per prima si è fermata ad aiutarle: "Non sappiamo i loro nomi, ma vogliamo dire grazie per quello che hanno fatto per noi, sperando che possano leggere le nostre parole".

A parlare sono due amiche pratesi, coinvolte con la mamma di una di loro nel drammatico incidente avvenuto sulla Perfetti Ricasoli alle 4.30 di sabato 2 marzo, quando l'auto sulla quale si trovavano è andata a sbattere contro il rimorchio che un Tir aveva perso imboccando il cavalcavia all'altezza dei Gigli.

Alla guida della vettura c'era la mamma 50enne di una delle due ragazze: era andata al Tenax di Firenze a riprendere la figlia e l'amica e stavano tornando a Prato quando si sono trovate di fronte l'improvviso ostacolo. L'urto è stato inevitabile e l'auto è andata poi a sbattere contro il guard rail per finire ribaltata più volte. La donna al volante è rimasta incastrata nei rottami e solo i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla. Le due amiche, invece, sono state soccorse da un ragazzo e una ragazza che non hanno esitato a correre in loro aiuto, visto che c'era il rischio che l'auto si incendiasse.

"Siamo delle miracolate" dicono ora le due 19enni, entrambe rientrate a casa dopo le medicazioni al pronto soccorso. Più grave invece la madre, che è ancora ricoverata al Santo Stefano e dovrà essere operata. Toccherà ai carabinieri capire come sia stato possibile il distacco del rimorchio dal Tir, che era appena partito dall'Interporto.

"Nella tragedia - concludono le due ragazze - abbiamo trovato dei veri e proprio angeli: non solo la coppia che per prima ci ha aiutato ma anche i volontari delle tre ambulanze della Misericordia di Prato, le squadre di vigili del fuoco che hanno estratto la mamma dall'auto nella quale era rimasta incastrata. Infine le tre pattuglie di carabinieri di Campi Bisenzio che hanno effettuato i rilievi".