20.05.2021 h 11:33

Con l'auto ariete sfondano la vetrata e poi fanno razzia nella gioielleria

Due banditi hanno messo a segno il colpo stanotte alla Giorgini dentro il centro La Cittadella. Un camionista di passaggio ha dato l'allarme. Le indagini sono dei carabinieri

Hanno usato un’Audi station wagon come ariete per sfondare la vetrina, buttata giù dopo quattro colpi. Poi una volta dentro, in pochi minuti hanno arraffato gioielli e orologi più a portata di mano. È successo stanotte, 20 maggio, poco prima delle 4, alla gioielleria Giorgini all’interno dello spazio commerciale La cittadella in via Roubaix.In azione due banditi con il volto camuffato da una calza maglia, immortalati dalle telecamere di sicurezza. Proprio da quei video si vedono i due tentare di sfondare la vetrina con un piccone prima di arrendersi e usare l’auto. Un camionista di passaggio, resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato il 112 e il suono dell’allarme ha permesso alla vigilanza privata di arrivare velocemente sul posto. I ladri sono stati visti fuggire via a bordo della stessa auto usata come ariete, in direzione Pistoia.I carabinieri di Prato, a cui sono state affidate le indagini, stanno acquisendo le telecamere di videosorveglianza anche delle attività vicine. Questo è il quinto colpo subito dalla Cittadella, il terzo riuscito. Sconsolato il responsabile Rolando Breschi: “Dopo l’installazione dei cancelletti ai cinque ingressi ero tranquillo. Non avrei mai pensato succedesse di nuovo”.