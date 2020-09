16.09.2020 h 16:00 commenti

Con il via alla scuola è caos sulle strade. E stamani in via Reggiana cantiere proprio all'ora di entrata in classe

Il rifacimento della segnaletica orizzontale paralizza San Giusto. Nessun cenno di miglioramento in viale della Repubblica dove il restringimento di carreggiata davanti al Buzzi rallenta notevolmente la viabilità



Ha mandato in tilt il traffico già molto sostenuto, la scelta di rifare la segnaletica orizzontale in via di Reggiana dove si trovano ben tre scuole superiori e un istituto comprensivo a due giorni dal ritorno sui banchi e proprio durante l'orario d'ingresso. Stamani, 16 settembre, si è creato il caos a San Giusto dove la viabilità risulta sempre in sofferenza quando i ragazzi entrano o escono da scuola. La ditta incaricata dal Comune si è messa a lavoro in pieno orario di punta provocando lunghe file in entrambe le direzioni. Certo, va detto che la ditta appaltatrice, in mancanza di precise indicazioni, non è tenuta a sapere che quella strada è uno snodo nevralgico della viabilità e che quindi sarebbe preferibile scegliere una fascia oraria ad hoc per eseguire i lavori. Il risultato è stato la paralisi.



Caos che si aggiunge al caos in prossimità delle scuole. Nessun cenno di miglioramento in viale della Repubblica dove a causa del restringimento di carreggiata appena realizzato per creare un attraversamento pedonale sicuro davanti al Buzzi, si formano lunghe code in entrambe le direttrici. Il momento peggiore è alle 8 del mattino, ma anche alle 12, quando esce buona parte dei ragazzi sia del Buzzi che delle vicine Pier Cironi, la situazione non è delle migliori e percorrere viale della Repubblica dal Pecci a Ponte Petrino può richiedere oltre 10 minuti.

Problemi al centro dell'attenzione dei gruppi d'opposizione in Consiglio comunale.

Leonardo Soldi della Lega è stato il primo ad affermare che quel restringimento davanti al Buzzi avrebbe provocato il caos e ora che i fatti gli hanno dato ragione chiama in causa la maggioranza e annuncia la presentazione di una mozione in merito: "Viene usato un approccio tecnico-burocratico che rende impossibile il dialogo. Mi chiedo come tanti colleghi di maggioranza che come me rispondono direttamente ai cittadini possano tollerare una modalità così dispotica di portare avanti l’attività amministrativa. La cosa più grave è che tutti questi cambiamenti si fanno per cercare di risolvere alcune problematiche perlopiù causate dai comportamenti sbagliati di una minoranza di automobilisti che dovrebbero essere perseguiti e sanzionati attraverso l’attività dei vigili urbani, che oggi tutto fanno, meno che dirigere il traffico".

Il collega Daniele Spada, candidato alle regionali con la Lega, presenterà un'interpellanza: "è la naturale conseguenza delle scelte di questa amministrazione. La sua logica è chiara e manifesta. Vogliono imporre ai pratesi di andare non più in auto ma in bici o in monopattino elettrico. Come se l’auto, per migliaia di cittadini fosse uno sfizio e non una necessità lavorativa o familiare. Probabilmente dai loro uffici in palazzo comunale i tempi sono più dilatati e possono prendersela comoda".

Critico anche il Movimento 5 Stelle che hanno già depositato un'interpellanza per chiedere se e quali misure urgenti saranno adottate per risolvere il problema: "Cosa succederà con l'autunno alle porte e le prime piogge?- si chiedono i consiglieri Carmine Maioriello e Silvia La Vita - Abbiamo più volte sentito parlare assessori e sindaco dei passi in avanti fatti nella attuazione del piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), ma evidentemente il traffico da incubo in cui la città è precipitata in questi giorni ci dice che qualcosa non va".

In realtà anche la maggioranza ha da dire qualcosa sulla viabilità. Non sui punti critici emersi in questi giorni e neanche con toni duri, ma comunque facendo trapelare qualche perplessità sulle modalità seguite dagli uffici. I consiglieri comunali del Pd, Matilde Rosati, Marco Biagioni e Giannetto Fanelli hanno raccolto in un’interrogazione le richieste dei cittadini di Galciana sui lavori nella zona della scuole Gandhi e di via Mannocci. “Chiediamo all’amministrazione se i lavori già svolti hanno portato un miglioramento della situazione, dal numero dei posti auto disponibili alla nuova viabilità” spiegano i consiglieri firmatari. “Tenuto conto che l’unica uscita dal parcheggio delle scuole può avvenire su via Costa, chiediamo anche se si intende realizzare una rotonda che potrebbe favorire una reimmissione più sicura su via del Fondaccio. Infine, chiediamo se l’intervento è compreso in un progetto di più ampio respiro - concludo i consiglieri - per dar vita a una nuova via di collegamento con via Nesi e il cimitero. Una via magari corredata di percorsi ciclopedonali per rendere la zona più adatta anche ai bambini e ai ragazzi che si recano a scuola a piedi”.