Con "Il Purgatorio" il regista Federico Tiezzi porta al Metastasio la cantica dantesca

Prima tappa di un progetto triennale con cui il regista teatralizza la Commedia riallestendo in modo nuovo tre spettacoli basati su drammaturgie create 30 anni fa da Edoardo Sanguineti, Mario Luzi e Giovanni Giudici

"Il Purgatorio. La notte lava la mente" di Mario Luzi sarà in scena al teatro Fabbricone da stasera mercoledì 26 a domenica 30 gennaio (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).Prima tappa di un progetto triennale con cui Federico Tiezzi teatralizza il poema dantesco, riallestendo in modo nuovo tre spettacoli basati su drammaturgie create 30 anni fa da Edoardo Sanguineti, Mario Luzi e Giovanni GiudiciTiezzi ha scelto di iniziare dal Purgatorio perché è la cantica dell’amicizia e dell’arte: i personaggi sono soprattutto musicisti, pittori e poeti, l’arte è ciò di cui si discorre, l’arte è forse la strada della salvezza. La cantica dibatte problemi di poesia e di fede, di legami di fraternità e di attività artistiche.Il Purgatorio è anche la cantica della speranza di cui il momento storico presente ha bisogno più di ogni altra cosa, ma è anche volontà di un mondo diverso e anelito e movimento verso una migliore coscienza della realtà.Nel Purgatorio, come scrive Luzi «esiste il tempo», e splende lo stesso sole che illumina la terra abitata: e le notti succedono ai giorni, i tramonti alle albe, mentre le anime parlano della vita passata con la nostalgia e la dolcezza di personaggi beckettiani. Sembra di essere ancora nello spazio storico dell’uomo, sulla Terra, ma toccato dalla grazia divina che dà alla vita, nella sofferenza quotidiana, dolcezza e appunto speranza. In questo luogo dove il tempo esiste (mentre nelle altre due cantiche c’è solo l’eternità della sofferenza o della beatitudine) il poeta, affaticato, può ben pensare di addormentarsi e di sognare. Ed è la presenza dei sogni a fare una delle peculiarità di questa cantica, che si distende nella regia di Tiezzi come una grande seduta psicanalitica.Le altre due cantiche, che hanno rispettivamente la drammaturgia di Edoardo Sanguineti (Commedia dell’Inferno. Un travestimento dantesco) e di Giovanni Giudici (Il Paradiso. Perché mi vinse il lume d’esta stella), impegneranno il regista e la sua compagnia nel 2022 e nel 2023.Biglietti da 12 a 28 euro