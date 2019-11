21.11.2019 h 14:25 commenti

Con il Festival Zipoli alla scoperta degli organi antichi della Cappella del Sacro Cingolo e della Pieve di San Giusto

I primi due appuntamenti, inseriti nell'XI edizione della rassegna, sono in programma sabato alle 15 e domenica alle 17. Verrà anche presentato il doppio Cd contenente l'Opera Omnia tastieristica del compositore pratese

I primi due appuntamenti dell'XI edizione del Festival Zipoli sono in programma sabato 23 novembre alle 15 e domenica 24 novembre alle 17.

Si comincia sabato 23 alle 15: grazie all'Associazione Pratese Amici dei Musei il pubblico potrà scoprire lo splendido organo di origine rinascimentale della Cappella del Sacro Cingolo in Duomo, con ogni probabilità suonato da Zipoli stesso. L'esperto organista Olimpio Medori, pratese di adozione, presenterà le caratteristiche tecniche e storiche del prezioso strumento su cui suonerà brani di Domenico Zipoli, molto adatti per mettere in risalto le qualità dell'organo.

Domenica 24 alle 17 presso la Pieve di San Giusto in Piazzanese verrà presentato il doppio CD pubblicato da Elegia Records di Torino, contenente l'Opera Omnia tastieristica di Domenico Zipoli. La parte organistica è stata registrata sugli organi antichi della Cappella del Sacro Cingolo in Duomo e della Pieve di San Giusto, quest'ultimo risalente alla fine del Settecento. Gli interpreti sono il pratese Gabriele Giacomelli, organista apprezzato a livello internazionale che ha inciso oltre che per Elegia anche per Tactus, e il torinese Andrea Banaudi, cembalista apprezzato sia in Italia che all'estero e che ha al suo attivo vari CD editi da Discantica e Stradivarius. Il critico di Amadeus e di Repubblica Gregorio Moppi - che in passato si è più volte dedicato a Zipoli - condurrà l'evento, mentre Gabriele Giacomelli suonerà alcuni brani di Zipoli all'antico organo della pieve e il Gruppo Corale di S. Maria a Colonica diretto da don Romano Faldi eseguirà alcuni canti gregoriani alternati ai Versetti organistici di Zipoli, secondo la prassi dell'epoca.