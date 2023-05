25.05.2023 h 11:43 commenti

Con gli Stati Generali delle Comunità il Pd chiama a raccolta le minoranze etnolinguistiche nel nostro territorio

L'appuntamento, che segue quello dedicato al mondo del lavoro, è fissato per sabato al circolo Arci Risaliti in Piazza Gelli a San Giusto. Biagioni: "Lanceremo da Prato un indirizzo chiaro sulla riforma della normativa in materia d'immigrazione e cittadinanza”

Dopo le oltre 200 presenze registrate in occasione degli Stati Generali del Lavoro, il Pd Prato ha organizzato un altro momento di confronto per sabato 27 maggio con gli Stati Generali delle Comunità. Dalle 9 in poi, al circolo Arci Risaliti in Piazza Gelli a San Giusto, si terranno i lavori per fare un punto sulla condizione delle minoranze etnolinguistiche nel nostro territorio, tra lavoro e casa, scuola e intercultura, pluralismo e identità, “sia per elaborare insieme proposte sul piano locale, regionale e nazionale, lanciando da Prato e dalla Toscana un indirizzo chiaro sulla riforma della normativa in materia d'immigrazione e cittadinanza” sottolinea il segretario Marco Biagioni.

La giornata avrà inizio con i saluti Istituzionali e procederà con la discussione suddivisa in 7 tavoli tavoli tematici di confronto - migrazioni, politiche di accoglienza territoriale diffusa, diritto alla città e all'abitare, partecipazione attiva, lavoro, formazione e diritti - partecipati da realtà locali e nazionali. Nel pomeriggio seguirà l’assemblea di restituzione dei tavoli alla presenza di Marco Furfaro, parlamentare di Prato e Responsabile iniziative politiche, Contrasto alle disuguaglianze e Welfare del Pd Nazionale.

“Dai mondi dell'accoglienza alle comunità migranti, da chi sta sul campo ogni giorno a chi studia il fenomeno, dal mondo della scuola e della cultura a quello del lavoro e dei servizi - racconta Maria Logli, coordinatrice della segreteria Pd Prato e promotrice degli Stati Generali - sono decine le realtà che si stanno unendo a questo momento di confronto per costruire da Prato una prospettiva comune”.

Quanto emergerà dalla giornata sarà poi condiviso la settimana successiva, esattamente nel pomeriggio del 3 Giugno, insieme a ospiti nazionali ed europei tra cui l'Europarlamentare Pietro Bartolo, l’assessore regionale Serena Spinelli, il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi ed il responsabile Politiche migratorie del Pd nazionale, Pierfrancesco Majorino.