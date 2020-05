19.05.2020 h 18:26 commenti

Con Eco Sany Free la sanificazione si può effettuare anche da remoto

L'idea di un imprenditore pratese che ha deciso di mettere a frutto il periodo di lockdown per convertire un sistema di allarme con nebbiogeno alle nuove esigenze imposte dall'emergenza Covid19. Il sistema è gestibile da remoto grazie ad una app creata per l'occasione

Eco Sany Free ed è un innovativo sistema di sanificazione per aziende e uffici realizzato da un'azienda pratese che ha deciso di adattare e convertire all'emergenza Covid19 i sistemi di allarme con nebbiogeni. L'idea è venuta a Manuele Lo Conte, titolare della Wise srl, azienda quest'ultima che opera nel settore della sicurezza. Si chiamaed è un innovativo sistema di sanificazione per aziende e uffici realizzato da un'azienda pratese che ha deciso di adattare e convertire all'emergenza Covid19 i sistemi di allarme con nebbiogeni. L'idea è venuta a, titolare della Lo Conte Edile Costruzioni srl e dellaazienda quest'ultima che opera nel settore della sicurezza.

“Nel periodo dell'emergenza Covid – spiega Lo Conte – con le mie aziende ci siamo trovati di fronte alla necessità di trovare qualcosa di nuovo per poter continuare ad operare. Così mi sono concentrato su qualcosa da poter sviluppare per essere poi utile al trattamento contro questa pandemia. L'idea di base parte da un semplice nebbiogeno che commercializzavo come componente da collegare all’impianto d’allarme. Abbiamo convertito il sistema, in collaborazione con l’azienda produttrice, in modo da avere un termosanificatore che riesce a sanificare ambienti piccoli, medi e grandi. Grazie ai tecnici qualificati ed i collaboratori della mia azienda abbiamo modificato la macchina sia nei termini di programmazione che di restyling”.

Da qui è nato il sistema Eco Sany Free che si compone anche di una centrale completa di modulo gsm per offrire il controllo da remoto, gestibile attraverso una semplice app che è stata approntata appositamente.

Tutti i prodotti sono brevettati ed anche per il lavoro di upgrade e controllo ho chiesto un modello di utilità presso l’ organo competente.

“Con queste macchine – prosegue Lo Conte - si ottiene una perfetta sanificazione ed igienizzazione degli ambienti, in piena libertà ed autonomia, con costi bassi e senza la presenza invasiva di operatori esterni.

All’interno dei locali la macchina si autogestisce, potendoci lavorare da remoto si può decidere quante sanificazioni fare e in quali orari, inoltre si può stampare dei report che certificano quante volte la macchina è partita, il tipo di sanificazioni, che tipo di prodotto è stato utilizzato e quanto ne ha consumato”.

Il prodotto nebulizzato automaticamente si espande su superfici e arredi attraverso una nuvola che si alza in aria. Il prodotto utilizzato è un potentissimo virucida ad ampio spettro con efficacia dimostrata contro oltre mille stipiti virali di 22 famiglie ed è stato indicato come adeguato ai trattamenti di disinfezione anti Covid19 dal ministero della salute con circolare 5.443 del 22/2/2020. Le macchine si possono acquistare ma è possibile anche noleggiarle per un periodo".

(a cura Ufficio commerciale)