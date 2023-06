29.06.2023 h 14:46 commenti

Con Eat Prato viaggio del gusto e delle eccellenze attraverso i chiostri più belli

Il tour gastronomico organizzato da Confesercenti lunedì 3 e martedì 4 luglio con undici ristoratori ospitati in San Domenico, i maestri pasticcieri al Duomo e vini e birre artigianali del territorio a Sant'Agostino

Quest’anno “Eat Prato – da Chiostro a Chiostro”, la rassegna enogastronomica delle eccellenze del nostro territorio organizzata da Confesercenti Prato nell’ambito di Eat Prato e di Vetrina Toscana, propone una passeggiata alla scoperta di tre dei più bei chiostri delle chiese del centro storico; vere meraviglie architettoniche, luoghi di spirituale riposo.Quello del Duomo, quello di San Domenico e la novità del Chiostro di Sant’Agostino. I chiostri avevano, tra le loro funzioni, anche quella di collegare i diversi ambienti del complesso conventuale, sia quelli utilizzati esclusivamente dai religiosi, sia gli altri in cui erano ammessi anche i laici iscritti alle confraternite o che avevano le sepolture di famiglia.La loro bellezza ed il loro valore storico ed architettonico rappresentano sicuramente eccellenze da valorizzare ai fini turistici.In particolare con l’edizione 2023 “Eat Prato – Da Chiostro a Chiostro” ripropone nel Chiostro di San Domenico la possibilità, oltre che di degustare i piatti degli 11 ristoratori pratesi che partecipano all’iniziativa, di visitare l’antico refettorio e la sala capitolare.Nel Chiostro del Duomo di Prato oltreché i maestri pasticceri sarà possibile visitare il Museo dell’Opera del Duomo.Mentre in quello di Sant'Agostino, che sarà il chiostro dedicato al dopocena dove insieme ai cocktail, alla birra artigianale ed al vino di Carmignano sarà possibile ascoltare la musica dei De Cotiis trio (lunedì 3 luglio) e dei Toccafondi trio (martedì 4 luglio) e sarà possibile visitare la cappella di San Michele e la sala capitolare.“Questa nostra passeggiata enogastronomica è una iniziativa pensata per essere adatta a tutti i tipi di pubblico – dichiara Stefano Bonfanti presidente di Confesercenti Prato. È una situazione ideale per trovare mete alternative, meno caotiche e più votate alla tranquillità e al relax. È un modo diverso di vivere il nostro bellissimo centro storico che da sempre ci affascina con le sue bellezze. In definitiva “Eat Prato – Da Chiostro a Chiostro” non vuol essere solo una rassegna enogastronomica ma anche un tour alla scoperta dei luoghi di meditazione e arte di Prato”."Da Chiostro a Chiostro” è un evento di grande qualità, che valorizza l'enogastronomia pratese insieme al patrimonio artistico e culturale della nostra città", dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Prato Gabriele Bosi. "In questo modo si rappresenta nel modo migliore la filosofia del progetto Eat Prato, che intende valorizzare il nostro ambito in chiave turistica partendo dalla qualità dei nostri prodotti e dalle competenze dei nostri ristoratori e pasticceri. Ringrazio tutti gli operatori che parteciperanno e soprattutto Confesercenti Prato, per aver aderito con convinzione alla nuova formula di Eat Prato, che vede le categorie economiche nel ruolo di protagoniste del progetto."Nel Chiostro di San Domenico saranno presenti i seguenti chef con le seguenti proposte:SAPORE’ PRATO - Pizza Doppiocrunch® cotto e fontina 2.0LA CORNICE DEL GUSTO - Montanara (Pizza fritta)MEGABONO - Polpette di PratoLE GARAGE BISTROT - PoerannoiIL FIENILE - Maccheroni all’anatraMAG56 - Non la solita vongolaCALAMAI CATERING E RICEVIMENTI - Tortelli ripieni ai funghi porciniINTERLUDIO IL RISTORANTE - Calamarata alla carbonara di mareG...I DOC RISTOBISTRO’ - Pollo ripieno di mortadella di PratoMOSTO DI MALTO - Il panino col Pulled PorkSAN RIGHT SMART FARM - Guancia di manzoNel Chiostro del Duomo saranno presenti invece i seguenti maestri pasticceri con le seguenti proposte:PASTICCERIA GUASTINI (Babà mojito)PASTICCERIA MANNORI (Surprise)PASTICCERIA NUOVO MONDO (Crema alla vaniglia)PASTICCERA PERUZZI (La Fragola briaca)Nel Chiostro di Sant’Agostino saranno presentiPer la degustazione di Vini Strada dei Vini di CarmignanoPer i drink Mag56Per la birra Mosto di MaltoInformazioni e programma su: www.confesercenti.prato.it Facebook e Instagram @confesercentiprato, www.eatprato.it Facebook e Instagram @eatprato