Con due chili di cocaina in macchina sperona la gazzella dei carabinieri, arrestato 25enne

E' successo in via Valentini. La droga avrebbe fruttato 100mila euro all'ingrosso e 250mila euro al dettaglio. Il giovane non si è fermato all'alt dei militari impegnati nel controllo del territorio

Non si è fermato all'alt dei carabinieri dando vita ad un inseguimento che si è concluso qualche chilometro più avanti con il suo arresto perché, nel corso della perquisizione dell'auto su cui viaggiava, sono stati trovati due chili di cocaina. In manette è finito un marocchino di 25 anni. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile, in via Valentini. Il giovane, pregiudicato e disoccupato, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di danneggiamento per aver speronato una delle macchine dei carabinieri nell'intento di darsi alla fuga. Centomila euro all'ingrosso e 250mila euro al dettaglio il valore della cocaina sequestrata, divisa in due panetti da un chilo ciascuno. Il controllo, esteso all'abitazione del venticinquenne, ha consentito di sequestrare anche poco più di tremila euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'auto condotta dal marocchino è risultata di proprietà di un connazionale. Pesantemente danneggiata la macchina dei carabinieri che è stata speronata; il militare che era al volante, un appuntato, è rimasto illeso.

Il marocchino è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto.



