26.01.2022

Comunità romena, incontro istituzionale in prefettura per rafforzare la collaborazione

La delegazione era guidata da Stefan Stanasel, presidente del coordinamento nazionale Cittadini Romeni in Italia: "Noi cittadini romeni vogliamo partecipare attivamente alla vita sociale, economica, politica e culturale di Prato"

Ieri il prefetto di Prato, Adriana Cogode ha incontrato Stefan Stanasel, presidente del coordinamento nazionale Cittadini Romeni in Italia, impegnato in un ciclo di incontri con i rappresentanti istituzionali della Toscana e di tutta Italia. "A Prato - ha detto Stefan Stanasel -

abbiamo una folta comunità romena che è fra le prime per numero di abitanti tra le comunità stranieri residenti su questo territorio. Noi cittadini romeni vogliamo partecipare attivamente alla vita sociale, economica, politica e culturale di Prato perché la consideriamo come la nostra casa visto che sono ormai molti anni che qui viviamo a fianco dei nostri fratelli italiani. Il nostro coordinamento vuole essere un buon partner per ogni istituzione del territorio al fine di poter fornire alla collettività il nostro supporto per migliore insieme il futuro. La nostra comunità saprà dimostrarsi ancora un valore aggiunto per Prato tramite la partecipazione per essere sempre un buon esempio di integrazione”.

Un'apertura molto apprezzata dal prefetto Cogode: “Il cordiale colloquio, tenutosi questo pomeriggio, - ha detto - ha rappresentato l’opportunità di uno scambio di vedute interculturale finalizzato ad instaurare un rapporto di utile collaborazione sui temi che interessano reciprocamente la comunità rumena e quella pratese. Ho pertanto apprezzato la disponibilità ad interagire con la Prefettura e con le altre Istituzioni cittadine nell’intento di favorire un dialogo fattivo e proficuo per tutti”.

All’incontro hanno partecipato anche Claudiu Stanasel, vice presidente del Consiglio Comunale di Prato e George Popa, coordinatore provinciale.

“Ringraziamo il Prefetto Adriana Cogode – ha aggiunto infine Claudiu Stanasel -per questo incontro e per aver dimostrato costantemente una vera apertura al dialogo e al confronto per lavorare al meglio insieme con l’obiettivo di risolvere concretamente i problemi di tutta la cittadinanza pratese, senza alcuna distinzione.”

A termine dell’incontro ha avuto luogo uno scambio di doni istituzionali fra le parti ed una foto di rito, in segno di buon auspicio per un rafforzamento della collaborazione reciproca.