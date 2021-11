26.11.2021 h 15:28 commenti

Comunità romena a lezione di diritto del lavoro nel salone consiliare del Comune di Prato

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Mercuria Nova Ovd, in collaborazione con le associazioni Aps Cuore Ets e Democracy Next Level. il padrone di casa sarà il consigliere comunale e vicepresidente Claudiu Stanasel

Il lavoro e i suoi diritti saranno al centro dell’incontro che si terrà domani mattina, 27 novembre, nel salone consiliare del Comune di Prato, organizzato dall’associazione Mercuria Nova Ovd, in collaborazione con le associazioni Aps Cuore Ets e Democracy Next Level. Si tratta del primo di una serie di incontri di informazione dedicati alla comunità romena e si intitola “Diritto al/del/nel lavoro”. Il Comune ha dato il suo patrocinio. L’evento è rivolto ai cittadini romeni ed ai non romeni interessati a conoscere più da vicino la dimensione lavorativa e professionale della più grande comunità straniera in Italia. I relatori dell’incontro saranno Nicolae Radu, presidente dell’associazione Aps Cuore Ets, l’avvocato Gabriele Dallara, Mirela Videa consigliere per lavoro e affari sociali dell’Ambasciata di Romania in Italia, Claudiu Stanasel, moderatore e vicepresidente del Consiglio comunale di Prato. Si parlerà di diritti e doveri dei lavoratori, di contratti di lavoro, di violazioni di norme civili e penali e relative responsabilità e sanzioni, di pensioni in Italia e in Romania, di rapporti dei cittadini romeni con le istituzioni amministrative e giudiziarie italiane e con quelle diplomatiche romene. Saranno gradite le domande del pubblico ai relatori su leggi e casi pratici. L'evento, con il rispetto di ogni norma vigente legata alla pandemia, si svolgerà in presenza. Il consigliere comunale di origine romena, Claudiu Stanasel, quindi, farà da padrone di casa: “Ringrazio le tre associazioni che hanno organizzato questo evento e l’Ambasciata di Romania in Italia per la propria adesione all’iniziativa. Questo genere di iniziative sono di fondamentale importanza in quanto una corretta informazione ed una seria formazione sono essenziali nel mondo del lavoro, che è al centro di un sano percorso di integrazione. La nostra comunità romena, già ben integrata nel territorio pratese, dimostra tramite questa iniziativa la volontà di portare un valore aggiunto a tutta la collettività e sono soddisfatto che il Comune di Prato abbia dimostrato il suo pieno supporto dando il proprio patrocinio e mettendo a disposizione il nostro Salone Consiliare. La sinergia tra le istituzioni e la nostra comunità romena è sempre più forte e produttiva e credo che questo sia di fondamentale importanza affinchè si riescano ad ottenere risultati importanti per tutta la cittadinanza pratese. Sarà per me un onore moderare l’evento e spero che questa iniziativa in presenza sia la prima di una lunga serie che veda la mia comunità sempre più protagonista nel mondo del lavoro e nell’economia del nostro territorio”.

