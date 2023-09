27.09.2023 h 17:01 commenti

Comunità energetiche rinnovabili, pronte a partire quelle della Val di Bisenzio e degli amministratori di condominio

Farà da progetto pilota l'associazione costituita oggi per la provincia di Firenze grazie al sostegno di Estra Clima che si occuperà di gestione e tecnologia

(e.b.)

Oggi sono state gettate le basi per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) nella provincia di Firenze, ma molto presto arriveranno anche quelle della Val di Bisenzio e di Prato dove in particolare stanno "giocando di anticipo" sei amministratori di condominio. Combattere la povertà energetica e tagliare la bolletta attraverso la diffusione delle rinnovabili, è ormai un obiettivo comune per molte realtà.Farà da progetto pilota l'atto costitutivo siglato stamani, 27 settembre, per la nascita dell'associazione senza scopo di lucro CerCa, acronimo di comunità energetiche rinnovabili condivisione e ambiente. I fondatori sono una decina di cittadini, l'impresa Goti snc, il circolo arci di Calenzano e l'associazione di volontariato Assieme. Estra Clima sarà partner tecnologico e gestionale. “Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una grande opportunità per i cittadini, i Comuni, le imprese – ha dichiarato Giovanni Grazzini presidente di Estra Clima - e sono un contributo concreto alla transizione energetica del nostro Paese, una risorsa anche e soprattutto per i Comuni più piccoli che se faranno riferimento a Estra Clima come partner tecnologico esterno e gestore, con una proposta compiuta e attuabile in tempi rapidi potranno costituire una Cer. Tra l’altro il nostro modello esalta in particolare il concetto base delle Cer, la condivisione, mettendo al centro i bisogni energetici di una comunità e di un territorio”.Non appena sarà pubblicato l'ultimo decreto attuativo, la nuova realtà sarà pronta a dare gambe al progetto mettendo in condivisione l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici degli aderenti. Estra clima, se necessario, potrà realizzarne di nuovi per garantire un bilanciamento costante tra domanda e offerta. La sua remunerazione è rappresentata da una percentuale sugli incentivi che arriveranno dal Gse, gestore dei servizi energetici, ai membri della comunità. Per farne parte basta andare sulla pagina dedicata sul sito di EstraClima e seguire le istruzioni. C'è libertà di entrata e di uscita e non è richiesto il cambio del proprio gestore.CerCA non ha alcun costo di ingresso, né successivo, per chi si associa e non prevede investimenti a carico delle Comunità. Un modello che si distingue in particolare per l’attenzione ai soggetti in condizioni di disagio energetico avendo adottato nel regolamento la scelta di destinare a loro parte dell’incentivazione riconosciuta dal Gse per l’energia condivisa.“Siamo molto orgogliosi di siglare oggi questa partnership – ha affermato Andrea Ginosa direttore di Estra Clima - che speriamo possa rappresentare un punto di partenza per la diffusione delle Cer in particolare a livello di territori, di Comuni ai quali questa forma di condivisione dell’energia può aggiungere valore oltre a ridurre i costi energetici per chi ne fa parte".Dentro la stessa associazione saranno presenti più comunità in base alle cabine primarie, ossia i punti della rete pubblica che servono una determinata zona che prescinde dai confini comunali. Compito di Estra Clima sarà anche quello di raggruppare le adesioni per cabine primarie. A Prato, ad esempio ce ne sono cinque.