18.05.2019 h 13:27 commenti

Comunisti pratesi contro la passeggiata di Forza Nuova in via Pistoiese: "No a iniziative fasciste e razziste"

Forza Nuova ha annunciato una iniziativa contro la 'sostituzione etnica'. A guidare il corteo il segretario nazionale Roberto Fiore

“Nessuno spazio ai fascisti, in nessuna città, in nessun quartiere”. I Comunisti pratesi dicono 'no' alla passeggiata organizzata domani, domenica 19 maggio, da Forza Nuova in via Pistoiese ( leggi ). “Sulla falsariga della manifestazione del 23 marzo – si legge in un comunicato – Forza Nuova vuole esprimersi contro una fantomatica sostituzione etnica secondo loro in atto, creando il parallelismo della razza inferiore esattamente come Mussolini con le leggi razziali. Premesso che non esiste alcuna sostituzione etnica e che Prato storicamente è una città aperta verso il mondo e antifascista, è vergognoso lo squallido tentativo di portare divisioni in una comunità complessa ma coesa come è quella di Prato”. I Comunisti pratesi hanno anche diffuso il verbale della riunione che si è tenuta in prefettura per regolare la campagna elettorale nel quale si legge testualmente: “I partiti o gruppi politici sono invitati ad evitare, durante il periodo della propaganda elettorale, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti nella sede comunale”.