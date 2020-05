23.05.2020 h 21:05 commenti

Comunione data direttamente in bocca e non in mano: sconcerto tra i fedeli alla messa. Guarda il video

Contrariamente a quanto previsto dal protocollo tra Cei e Governo un parroco pratese non ha rispettato le misure di sicurezza durante la messa prefestiva. E' successo a Paperino. La Diocesi: "Il vescovo ha dato chiare indicazioni di rispettare il protocollo"

Il primo giorno di messe prefestive celebrate davanti ai fedeli a Prato rischia di essere rovinato dal comportamento poco responsabile di un sacerdote pratese, don Carlo, parroco di Paperino, che ha violato apertamente le disposizioni della Cei e della Diocesi.

Oggi, sabato 22 maggio, durante la messa, celebrata all'aperto come chiesto dal vescovo quando è possibile, don Carlo ha dato l'eucarestia direttamente in bocca ai fedeli, peraltro senza usare nemmeno i guanti. Le disposizioni impartite dalle diocesi, dopo l'accordo con il governo, impongono invece che l'ostia consacrata sia consegnata nelle mani del fedele. Questo per evitare un eventuale contagio con il coronavirus che dalla bocca di un fedele infettato può passare sulle mani del sacerdote e poi, via via, agli altri fedeli che ricevano l'ostia.

Tra l'altro, come si vede da un video che è stato recapitato a Notizie di Prato e che pubblichiamo, durante la stessa celebrazione c'è un'altra persona, forse un diacono, che dà correttamente la comunione. Il comportamento di don Carlo ha creato non poco sconcerto tra alcuni dei fedeli, che hanno stigmatizzato il suo comportamento: "La maggioranza delle persone che hanno preso la comunione dal parroco - dice uno di loro - era anziana, quindi a maggior rischio in caso di contagio da Covid".

La Diocesi di Prato, interpellata sull'episodio, ha ricordato come il vescovo abbia impartito a tutti i preti l'ordine di attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dal protocollo tra Cei e governo, e che quindi l'iniziativa di don Carlo è stata presa a titolo personale, disobbedendo a quanto chiesto dal vescovo. Diversa la versione data da alcuni fedeli presenti alla messa che, commentando la notizia su Facebook, hanno dichiarato che don Carlo avrebbe detto di essere stato autorizzato dal vescovo a dare la comunione nei due modi, lasciando la libera scelta al fedele. Su questo punto la replica è secca: "Ribadisco ancora una volta - dice il vescovo Giovanni Nerbini - che tutti i celebranti devono attenersi scrupolosamente al protocollo Cei-Governo e che la comunione può essere data solo sulla mano. Nessuno è stato autorizzato a fare diversamente".