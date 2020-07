22.07.2020 h 17:02 commenti

Comuni valbisentini, aperto il bando per i contributi del servizio nidi: domande entro il 14 agosto

Per poter beneficiare dei contributi è necessario presentare l'Isee in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 50mila euro

).

Informazioni e supporto telefonico anche per la registrazione e l'invio tramite protocollo Apaci possono essere richieste all'Ufficio Associato Servizi Scolastici dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo dal lunedì al venerdì, ore 9 – 12.30. Ecco i contatti più precisi: Comune di Vaiano, tel. 0574 942420, contatti Damia Amerini (d.amerini@comune.vaiano.po.it ) e Claudia Storai (c.storai@comune.vaiano.po.it) ; Comune di Vernio tel. 0574/931024, contatto Antonella Martini (a.martini@comune.vernio.po.it ), Comune di Cantagallo tel 0574/950806, contatto Morena Teglia (m.teglia@ comune.cantagallo.po.it). Ecco il link da cui può essere scaricato il modello di domanda: