10.09.2020 h 16:14 commenti

Tutto pronto per la prima campanella anche nei comuni della provincia

A Vernio 479 alunni tra infanzia, primaria e media rientreranno in classe senza grandi modifiche strutturali. Dal 5 ottobre al via anche la mensa. A Poggio a Caiano alla media Filippo Mazzei montata una parete mobile nell'aula magna

Conto alla rovescia anche nei comuni della Valdibisenzio e in quelli medicei per adeguare le scuole alle normative anti Covid.All’istituto comprensivo Sandro Pertini - che ospiterà in tutto 479 alunni tra infanzia, primaria e media - sono in corso gli ultimi preparativi ma la presenza di spazi numerosi e ampi e di arredi scolastici di recente acquisizione consentono di tornare in classe in tutta tranquillità.Da lunedì mattina tutti in classe con uscita prima di pranzo fino al 2 ottobre. Il servizio di trasporto sarà attivo già da lunedì mentre la mensa partirà per tutti il 5 ottobre. “Per chi ne ha fatto richiesta i pulmini del trasporto saranno attivi già dal lunedì – ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione Alessandro Storai - per garantire la massima sicurezza abbiamo deciso di dotare di personale di accompagnamento anche le corse dedicate ai bambini della primaria, in modo che ci siano controlli efficaci sul distanziamento”.Il pagamento del servizio trasporto si potrà poi regolarizzare da ottobre e non subito.Sette le classi alla scuola media Dante Alighieri (quest’anno c’è una prima in più), in tutto 152 ragazzi. I gruppi classe non saranno separati grazie alle aule ampie e anche il pranzo sarà consumato nell’aula. L’entrata è prevista alle 7,45 e l’uscita alle 13,45. Rientri con uscita alle 16,30 (dal 5 ottobre): il lunedì per le prime, il mercoledì per le seconde e il giovedì per le terze.Alla primaria Armellini sono 179 gli alunni che entreranno in classe lunedì alle 8.20 (uscita alle 12,20). Dal 5 ottobre orario lungo fino alle 16,20 il martedì, mercoledì e giovedì.Alle elementari di Montepiano, caratterizzate dall’esperienza della pluriclasse, ci sono 27 alunni e due classi. Si entra alle 8,15 e si esce alle 12,15. Dal 5 ottobre tempo lungo il martedì, mercoledì e giovedì.Sono 103 i più piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia a Sant’Ippolito, San Quirico e Montepiano. Lunedì faranno il loro ingresso in classe alle 8,15 per uscire alle 12,15. Anche per loro la mensa e quindi l’uscita pomeridiana alle 15,45 parte dal 5 ottobre.Tutte le informazioni destinate agli utenti saranno disponibili sia sul sito della scuola che su quello del Comune.Proseguono i lavori di adeguamento nelle scuole in vista del suono della campanella di lunedì 14 settembre. Una parete mobile, in grado di separare in caso di necessità gli ambienti dell’aula magna, è stata montata alla scuola media Filippo Mazzei. Con questa installazione si punta a rendere gli ambienti scolastici ancora più flessibili e in grado di rispondere alle esigenze che potrebbero prospettarsi. In pochi minuti l’aula magna, abitualmente usata per le assemblee e per le attività extradidattiche, può essere convertita in due aule da usare sia per le lezioni frontali sia per eventuali laboratori. “Con questo intervento – precisa il sindaco Francesco Puggelli – abbiamo risposto alla richiesta di flessibilità della scuola. In particolare dopo l’emergenza Covid si sono resi ancor più necessari degli spazi modulabili e facili da riconvertire in base alle esigenze didattiche”.