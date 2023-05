12.05.2023 h 16:06 commenti

Comune Unico Valbisenzio, convocata l'assemblea per discutere la bozza della proposta di legge

Il 22 maggio nel teatro di Usella il comitato promotore, insieme ai cittadini e alle associazioni, discuterà il testo da presentare in Regione. Poi inizierà la raccolta delle firme per il referendum

L'iter per la richiesta della costituzione del comune unico in val di Bisenzio entra nella fase operativa: lunedì 22 maggio alle ore 21 nel Teatro Capannone di Usella si terrà la prima assemblea per discutere la proposta di legge da presentare alla Regione Toscana. La bozza della legge costitutiva, formulata sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione Toscana, è stata oggetto di una prima stesura da parte del gruppo di lavoro istituzionale ed è aperta alle idee e suggerimenti di tutta la popolazione. “L’idea - sostiene il gruppo di lavoro - è che la Proposta di Legge scaturisca da un vero processo partecipativo popolare. È fondamentale che il territorio nella sua più ampia accezione sia coinvolto nell’elaborazione del progetto”.







