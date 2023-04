07.04.2023 h 17:07 commenti

Comune Unico Val di Bisenzio, riparte l'iter per un nuovo comitato promotore

Dopo la proposta del centrodestra, in accordo con le forze di maggioranza è stato deciso di presentare in Regione un'altra proposta di legge con un più ampio respiro

Ricomincia da capo l'iter per la formazione del comitato promotore per la costituzione del Comune Unico in Val di Bisenzio.

Nel giugno 2022 il centro destra ha depositato in Regione una proposta di legge, ma ora in accordo anche con il Pd della Val di Bisenzio si è deciso di non dare una connotazione politica e quindi di costituire un nuovo comitato a più ampio respiro. Gualberto Seri, capogruppo di opposizione in consiglio comunale di Vaiano con il collega Lorenzo Santi capogruppo la Città per noi a Cantagallo, ha presentato il progetto. "Con un atto di responsabilità - ha spiegato - abbiamo deciso di fare un passo indietro e quindi di presentare una nuova proposta in modo traversale. Crediamo che la costituzione di un solo comune sia fondamentale per la massa critica che si può creare: la voce di 20mila abitanti non può essere ignorata e penso ai problemi della regionale 325 e del 118".

Alla presentazione dell'iter hanno partecipato anche il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno e quello di Vaiano Primo Bosi. "Credo che si a un'opportunità - ha spiegato il primo cittadino di Cantagallo - che debba essere valutata sicuramente ci sono delle criticità in una fusione, penso ad esempio alla possibilità che si affievolisca il rapporto diretto con i cittadini, ma gli aspetti positivi sono sicuramente di più ". Entro la fine del mese si chiudono le adesioni al comitato che poi presenterà la proposta di legge, se sarà approvata dalla Regione si procederà con la raccolta delle firme per la costituzione del Comune unico: a Vaiano servono 2.000 adesioni, a Cantagallo 648 e a Vernio 1.250. L'obiettivo dei promotori è di arrivare alle prossime elezioni amministrative per eleggere un solo sindaco in tutta la val di Bisenzio.