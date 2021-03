19.03.2021 h 10:40 commenti

Comune unico val di Bisenzio, la Regione autorizza la raccolta firme per il referendum

Soddisfatti i consiglieri di opposizione Seri, Storai e Santi che hanno presentato al Consiglio regionale il progetto di proposta di legge d'iniziativa popolare. La raccolta inizierà quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, intanto aperta una pagina Facebook

Autorizzata la raccolta di firme per la realizzazione di un comune unico in Val di Bisenzio. Il Consiglio regionale, ha infatti approvato il progetto proposto dai consiglieri di opposizione Gualberto Seri (Lista Civica i Vaianesi ), Francesca Storai (Sìamo Vernio) e Lorenzo Santi (Lista Civica La città per noi) che, dal momento in cui apriranno la sottoscrizione, avranno sei mesi per raggiungere il tetto di 3.500 adesioni (15% dei votanti per Vaiano , il 20% per Vernio e il 25% per Cantagallo) necessarie per chiedere il referendum

Ottenuto il via libero, però, i promotori, visto la situazione sanitaria, hanno deciso di aspettare ancora prima di aprire promuovere la raccolta dei consensi.

“Abbiamo superato il primo scalino di questo percorso – spiegano i promotori -che è ancora lungo, siamo ovviamente soddisfatti che il nostro lavoro sia risultato adeguato per i funzionari regionali, ma ora inizia la parte più complessa : comunicare alla popolazione i vantaggi di questa unione, ascoltare i loro dubbi e cercare le soluzioni agli ostacoli, veri o presunti, che verranno sollevati.”

In attesa che si possa tornare a organizzare eventi dal vivo è stata aperta una pagina facebook dove poter dialogare con i cittadini.

“Quando inizieremo materialmente la raccolta delle firme – spiegano i tre consiglieri d'opposizione – i tempi saranno serrati per questo è stata aperta la pagina sul social, in modo da iniziare, comunque, un dialogo e creare un punto di ascolto con tutti gli abitanti dei tre Comuni Valbisentini”

