17.01.2024 h 13:54 commenti

Comune Unico in val di Bisenzio, al via la raccolta delle firme per il referendum

Il 29 gennaio alle 21 alla casa del Popolo di Vaiano verrà presentato il progetto e si potrà firmare i moduli: serve il 20% delle adesioni degli aventi diritto al voto nei comuni di Vaiano e Vernio e il 25% a Cantagallo

Ai nastri di partenza l'iter per la richiesta del Comune unico nella Val di bisenzio, il 29 gennaio alla Casa del popolo di Vaiano alle 21 il primo incontro pubblico per presentare il progetto e raccogliere le firme per la richiesta del referendum. Servono il 20% delle adesione degli aventi diritto di voto nei comuni di Vernio e Vaiano e il 25% a Cantagallo, quindi la palla passa ancora alla Regione che avrà il compito di convalidare le firme e indire il referendum per la fusione dei tre comuni. Se l'esito delle votazioni fosse positivo verrebbero indette le elezioni per scegliere il sindaco.

"Quello che ci preme - spiega il referente del comitato Massimiliano Masetti - è che le persone partecipino, abbiamo anche previsto una diretta sui canali social, in modo da capire quali sono i vantaggi di questa operazione, ma anche per chiarire eventuali dubbi".

Nel mese di febbraio poi saranno organizzati altri momenti per la raccolta delle firme, probabilmente anche in concomitanza con i mercati, intanto è stato anche scelto il logo del comitato. "I tempi sono stretti - continua Masetti - ma confidiamo di riuscire a raccogliere le firme velocemente in modo che gli uffici della regione abbiano il prima possibile il materiale".

A giugno tutti e tre i comuni della Val di Bisenzio andranno alle elezioni e per tutti c'è la possibilità di candidare per il terzo mandato i sindaci uscenti.