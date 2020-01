15.01.2020 h 16:20 commenti

Comune e polizia municipale in lutto: è morto Leonardo Bottalico, autista ufficiale del Comando

Per sedici anni è stato a fianco dell'ex comandante Andrea Pasquinelli. Subacqueo espertissimo ed istruttore, aveva contribuito a salvare la vita a diverse persone

Si è dovuto arrendere alla terribile malattia con cui stava coraggiosamente combattendo Leonardo Bottalico, per oltre 16 anni autista ufficiale del Comando di polizia municipale e addetto alla corrispondenza con gli Uffici giudiziari, la Prefettura, le forze di polizia.

Bottalico avrebbe compiuto 60 anni il prossimo primo febbraio. Inseparabile accompagnatore dell'ex comandante Andrea Pasquinelli nelle cerimonie pubbliche e nelle uscite per servizio: "Bottalico - ricorda Pasquinelli - era un lavoratore instancabile apprezzato da tutti per serietà, premura e disponibilità". Subacqueo espertissimo ed istruttore sub, nel corso della sua lunga attività sportiva aveva anche contribuito a salvare la vita a diverse persone.

Il decesso è avvenuto oggi, 15 gennaio, all'Hospice Fiore di primavera di piazza del Collegio, dove Bottalico era ricoverato.

Il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore Flora Leoni e tutta l'amministrazione esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Leonardo Bottalico: "Il sorriso di Leonardo, la sua disponibilità e generosità resteranno sempre indelebili. Le nostre condoglianze alla famiglia a cui siamo vicini - dicono -. Leonardo ha combattuto con forza la malattia, senza mai dimenticare il suo amore per il mare e la sua grande passione per l'attività subacquea. Ci mancherà".

La camera ardente è stata allestita nelle Cappelle del Commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo. La funzione funebre, invece, è fissata per venerdì 17 gennaio alle 15 nella Sala del regno deiTestimoni di Geova a Narnali.