08.02.2019

Comune di Prato e Gioielleria Paci brindano al nuovo collegamento tra Tangenziale e Tobbiana

Oggi le due parti hanno festeggiato l'accordo che sblocca una lunga vicenda iniziata nel 2004. La nuova gioielleria dovrebbe essere pronta nel 2021.

Un brindisi ha suggellato stamani, 8 febbraio, l'accordo tra il Comune di Prato e Paci gioiellerie per spostare l'attuale sede del negozio in modo da abbattere l'immobile di via Traversa pistoiese che impedisce il collegamento stradale tra la Tangenziale e Tobbiana, attraverso il raccordo tra via Orsa minore e via Mati.

I termini della transazione, anticipati la scorsa settimana da Notizie di Prato (LEGGI) , soddisfano entrambe le parti: il Comune risolve un problema di viabilità presente da moltissimi anni, la famiglia Paci salvaguarda la propria storica attività spostandola in un nuovo immobile che sarà costruito a pochissima distanza dall'attuale su un terreno ceduto dal Comune a cui andranno anche 122mila euro a conguaglio del valore del terreno rispetto al quello dell'immobile che sarà abbattuto, circa 1.000 mq tra negozio e piazzale.

“È stato un percorso lungo – ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni – era dal 2004 che questa situazione andava risolta. Grazie a questo accordo siamo riusciti a progettare un sistema urbanistico che porterà interessi favorevoli e possibilità di sviluppo alla gioielleria Paci, all'amministrazione comunale e soprattutto alla viabilità cittadina. Il termine dei lavori è previsto nell'arco di tre anni”.