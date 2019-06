07.06.2019 h 15:50 commenti

Comune di Poggio a Caiano, Regione e Epp cercano immobili inutilizzati

Le case sono da destinare all'edilizia pubblica popolare per essere assegnate alle famiglie poggesi in difficoltà economica

L’avviso per la formazione della graduatoria degli immobili da acquistare è già on-line sul sito internet www.ediliziapubblicapratese.it (nella sezione Bandi e Gare) e tra le news del sito del Comune di Poggio. La scadenza è concordata per le ore 12 di venerdì 5 luglio. Il Comune si occuperà di selezionare le offerte e insieme alla Regione – che mette a disposizione 15 milioni di euro per tutta la Toscana – procederà all’acquisto degli immobili più adatti ad essere destinati all’edilizia pubblica popolare e, di conseguenza, a persone e famiglie in difficoltà economica.

“Lanciamo un appello a chi dispone di un immobile inutilizzato ed è disponibile a venderlo. Dare una casa ai poggesi che non ce l'hanno è per noi una priorità. Purtroppo la graduatoria delle famiglie che aspettano è lunga: senza immobili è impossibile rispondere a tutte le richieste – spiega il sindaco Francesco Puggelli – E’ un’opportunità che ci consente di rispondere ai poggesi che hanno bisogno di una mano, senza la necessità di realizzare nuove costruzioni”. “Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, che ringraziamo, potremo acquistare gli immobili presenti sul mercato risparmiando il tempo della costruzione ed evitando consumo di nuovo suolo. Ci auguriamo che la risposta sia positiva, in modo da poter dare una risposta concreta alle famiglie poggesi in pochi anni” conclude l’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Federico.

Il Comune di Poggio a Caiano insieme a Edilizia Pubblica Pratese - e con il supporto economico della Regione Toscana - è in cerca di case e appartamenti inutilizzati sul territorio comunale, da destinare alle famiglie poggesi in difficoltà economica.