Comunali Poggio, Puggelli inizia la sua corsa per il centrosinistra: "Starò tra la gente e non sui social"

Ieri sera al circolo Becagli, il giovane medico poggese ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco citando Don Bosco, La Pira, Walt Disney come simbolo di buon esempio, l'impegno e la fantasia

Ascolto, partecipazione e umiltà per proiettare Poggio nel futuro, consapevoli delle proprie buone radici. Inizia lungo questo binario la corsa di Francesco Puggelli alla conquista del Comune di Poggio a Caiano per le amministrative 2018 che dovrebbero tenersi tra maggio e giugno. L'attuale vicesindaco ha rotto gli indugi e ha presentato ufficialmente la sua candidatura davanti a tanti amici e simpatizzanti che si sono riuniti ieri sera, 23 marzo, al circolo Arci Becagli. Tra loro il sindaco uscente Marco Martini e una squadra di giovani con tanta voglia di fare. Presenti anche tanti pratesi: Nicola Ciolini in rappresentanza della segreteria provinciale del Pd e Ilaria Santi, presidente del consiglio comunale di Prato.Una scelta non facile quella di Puggelli. 36 anni, medico, dipendente del pediatrico Meyer di Firenze. L'impegno in politica in una piccola comunità come quella di Poggio, comporterà necessariamente dei sacrifici professioniali a fronte di indennità volutamente minime e a zero rimborsi spese: "Ho tre amori: la mia famiglia, il mio lavoro, la nostra città - afferma Puggelli in apertura di serata - difficile rinunciare o sacrificare uno di essi. Chi mi ha preceduto è stato un esempio in questo per il grande impegno profuso a favore del bene comune rimettendoci anche del proprio. Siamo al servizio del cittadino. Così intendiamo il nostro compito e non prendiamo lezioni di onestà da nessuno. Abbiamo il dovere di dare risposte alla nostra comunità con la certezza di avere una città bella e invidiata da tutti. Significa che è stata amministrata bene. Partiamo da qui e proseguiamo senza paura delle sfide future. La prima è guardare oltre l'Ombrone e riconquistare un ruolo centrale nell'area metropolitana. In questo possiamo essere un laboratorio".Puggelli preferisce il pronome noi all'io. Più volte lo sottolinea citando La Pira, don Bosco e persino Walt Disney, simboli rispettivamente di buon esempio, impegno e fantasia. Il momento politico, soprattutto del centrosinistra, non è dei più semplici, ma il giovane medico poggese crede che il buon governo di questi anni e una campagna elettorale dal basso faranno la differenza: "non starò sui social ma tra la gente. L'unico hashtag che lancio è #ioamopoggio. Il resto sarà ascolto faccia a faccia con i cittadini, l'unico modo per eliminare lo scollamento tra la politica e la gente".Il lavoro di ascolto è iniziato subito attraverso la piattaforma di partecipazione Poggio Lab. Sono stati creati cinque tavoli tematici attorno a cui potrà sedere chiunque voglia dare suggerimenti e idee: "Poggio più bella e sostenibile" per urbanistica, ambiente, mobilità e lavori pubblici; "Poggio più attiva" per sviluppo economico, turismo, sport e politiche giovanili; "Poggio più civile" per cultura e scuola; "Poggio più semplice e innovativa per Ict, trasparenza ed efficienza amministrativa; "Poggio più attenta" per sociale, sicurezza e protezione civile. Tutti questi segni "più" non sono causali. Rappresentano il valore aggiunto che solo un contributo dal basso può far scattare. "Grazie al noi, Poggio sarà sempre più bella perchè è la città che noi amiamo", chiosa Puggelli a chiusura del suo primo discorso da candidato sindaco. Prossimi appuntamenti per confronto e idee sul futuro deI comune mediceo, venerdì 6 aprile alle 21 al circolo Becagli e venerdì 20 aprile alle ore 21 circolo di Poggetto.