'Compro oro', carabinieri a caccia di ladri e ricettatori: individuati sessanta clienti sospetti

Una quindicina le attività controllate e 715 le posizioni di altrettanti clienti che i militari hanno passato al vaglio. Intanto presso la caserma di Montemurlo i cittadini vittime di furti o scippi possono prendere visione dei gioielli sequestrati nei giorni scorsi nel corso di un'operazione nella provincia di Pistoia

Una quindicina i 'compro oro' sparsi nella provincia di Prato finiti sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri che hanno avviato nelle settimane scorse un'indagine finalizzata a esaminare il tipo di clientela e la provenienza degli oggetti preziosi per contrastare la ricettazione. Passati in rassegna i registri dell'attività svolta dai 'compro oro' tra gennaio e novembre dello scorso anno. Complessivamente sono state analizzate le posizioni di 715 clienti: 136 quelli con precedenti penali e 60 quelli con condanne per i cosiddetti “delitti determinati da motivi di lucro”. Contro questi sessanta, quasi tutti italiani, i carabinieri possono ben poco anzi nulla dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 708 del codice penale che prevedeva il reato di possesso ingiustificato di valore. E allora i sessanta nomi e cognomi sono finiti in una sorta di 'albo' di potenziali ladri o ricettatori sui quali saranno fatti accertamenti per risalire eventualmente a collegamenti con altri soggetti arrestati o denunciati per questo tipo di reati.Nessuna contestazione a carico dei titolari dei negozi che sono tenuti per legge solo a compilare il registro con l'identità del cliente e non a informarsi sulla sua fedina penale.Presso la caserma dei carabinieri di Montemurlo è intanto possibile prendere visione della refurtiva che è stata sequestrata nei giorni scorsi in un'abitazione a Ponte Buggianese in seguito ad una perquisizione effettuata su delega dell'autorità giudiziaria di Pistoia. Anelli, bracciali, orecchini, orologi, spille: una grossa quantità di preziosi che i carabinieri mostrano, ai fini della restituzione, a chi in passato è stato vittima di furti o scippi e ha denunciato.