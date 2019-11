26.11.2019 h 09:53 commenti

Compravano carne e salumi all'ingrosso pagando con assegni a vuoto, tre denunce

Indagine dei carabinieri di Vernio. Almeno quattro le truffe messe a segno dai malviventi ai danni di aziende con sede in Toscana, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Investigatori al lavoro per risalire ai ristoranti e ai negozi a cui la merce veniva rivenduta

Acquistavano grossi quantitativi di carne e salumi e li rivendevano dopo averli pagati con assegni a vuoto e falsificato le fatture d'acquisto. Tre persone residenti a Vernio sono state denunciate dai carabinieri per truffa. L'indagine ha preso il via nelle settimane scorse e ha impegnato i carabinieri di altre città del nord Italia. Almeno quattro le truffe – valore circa 15mila euro – messe a segno in danno di aziende con sede nelle province di Pavia, Padova, Arezzo e Bologna, tutte specializzate nel commercio all'ingrosso di carne. I tre, che si spacciavano per ristoratori, contattavano le ditte per telefono o per e-mail e chiedevano di acquistare carne e salumi che pagavano però con assegni scoperti. Nella mattina di ieri, lunedì 25 novembre, le abitazioni dei tre truffatori sono state perquisite su ordine del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bologna. E' la procura del capoluogo emiliano ad occuparsi dell'inchiesta perché è stato scoperto che la merce veniva ritirata a Casalecchio di Reno. I carabinieri hanno trovato una cella frigorifera che, si ipotizza, venisse utilizzata per conservare la merce in attesa di rivenderla. Le indagini proseguono per individuare i ristoranti e i negozi a cui carne e salumi venivano venduti. Nel corso delle perquisizioni, uno dei tre indagati è stato denunciato alla procura di Prato perché nella sua abitazione è stato scoperto un allaccio abusivo della corrente.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus