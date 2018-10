20.10.2018 h 10:16 commenti

Compra un telefonino su internet e poi ci ripensa ma il diritto di recesso non va a buon fine: venditore condannato

Sentenza del giudice di pace di Prato su un caso di acquisto online: l'acquirente manifesta la volontà di restituire il prodotto ma non ottiene risposta e ne fa una questione di principio

Ha comprato un telefonino su internet ma, una volta che lo ha ricevuto, ha deciso di esercitare il diritto di recesso e, dunque, di rispedirlo al mittente. Il diritto di recesso però non è andato a buon fine e per ottenere indietro quanto pagato – 291 euro – l'acquirente ha dovuto portare l'azienda di e-commerce davanti al giudice di pace. Che gli ha dato ragione condannando il venditore a restituire l'importo versato per il telefonino, oltre a 13 euro e 50 centesimi per le spese delle raccomandate e altri 350 e passa euro per le spese di giudizio. A farne una questione di principio è stato Giacomo Ciabatti che, assistito dall'avvocato Roberto Bartolini, ha citato l'azienda marchigiana Aphrodite che, stando ai fatti ricostruiti in aula, non gli avrebbe consentito di risolvere il contratto.

La vicenda risale all'estate del 2016. Giacomo Ciabatti si fa vivo con il venditore per manifestare la volontà di restituire il telefonino ed entro dieci giorni dal ricevimento scrive una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata, però, non viene ritirata e torna al mittente. L'azienda, davanti al giudice, ha sostenuto di non averla mai ricevuta ma questo non l'ha salvata dalla condanna. “Non può essere imputabile all'attore (Ciabatti ndr) il mancato ritiro della raccomandata – scrive il giudice di pace – né la parte convenuta (il venditore ndr) ha fornito la prova di non aver ricevuto l'avviso di deposito del plico postale”. La sentenza ha stabilito che il diritto di recesso è stato esercitato correttamente ma che Ciabatti non ha potuto rispettare l'obbligo di restituzione del telefonino perché il venditore non ha mai autorizzato il reso, passaggio necessario per spedire indietro il prodotto.

Il giudice, richiamando il Codice del consumo, ha anche sottolineato che “per i contratti e le proposte contrattuali a distanza o fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”. E ancora: “Il diritto di recesso rappresenta un verso e proprio diritto di ripensamento mediante il quale il soggetto esprime una nuova e diversa valutazione dell'interesse iniziale che lo aveva spinto a stipulare il contratto. Esso si differenzia da altre figure di recesso legale di diritto comune in quanto l'esercizio del diritto di ripensamento non è subordinato alla sussistenza di una giusta causa”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus