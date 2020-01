11.01.2020 h 14:37 commenti

Completamente ubriaco al volante della sua Abarth, denunciato e lasciato senza patente

E' successo in viale Montegrappa. Il conducente, alle 23.30, aveva già un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore al limite massimo consentito

Un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore al massimo consentito. Un cinese di 38 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia che intorno alle 23.30 di ieri, venerdì 10 gennaio, lo ha fermato in viale Montegrappa al volante della sua Fiat 500 Abarth. L'uomo è subito apparso ubriaco e gli accertamenti con l'etilometro lo hanno confermato. Immediato il ritiro della patente.

Per ubriachezza molesta è stato invece sanzionato un quarantunenne italiano che poco dopo, alle 1.40, è stato fermato in via Genova; qui la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo molesto in strada. Il 41enne, noto per i suoi precedenti, è stato consegnato alle cure del 118.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus