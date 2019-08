12.08.2019 h 10:42 commenti

Completamente ubriachi litigano in mezzo alla strada in piena notte, denunciati

E' successo nella notte di domenica in viale Galilei. I residenti hanno avvertito la polizia. I due, una donna e un uomo, devono rispondere di ubriachezza molesta

Hanno creato così tanta confusione che i residenti hanno avvertito la polizia. I protagonisti, un donna italiana di 28 anni e un uomo marocchino di 20 sono stati sanzionati per ubriachezza molesta dagli agenti di una Volante immediatamente intervenuti. E' successo nella notte di domenica 11 agosto in viale Galilei. I due hanno cominciato a litigare furiosamente richiamando l'attenzione dei residenti che non hanno perso tempo e hanno subito telefonato alla questura. La ventottenne e il ventenne sono stati identificati e denunciati.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus