27.10.2018 h 11:47 commenti

Completamente nudo fa il bucato nella fontana del Bacchino davanti a decine di passanti

Protagonista il solito clochard di origini orientali che nessuno sembra essere in grado di poter aiutare. Da quando è tornato a Prato sta collezionando denunce che servono però a poco

Guarda il video

Piazza del Comune, nel cuore del centro storico e in pieno giorno. Un uomo completamente nudo intento a fare il bucato alla fontana del Bacchino per poi allontanarsi, sempre in tenuta adamitica, in direzione piazza Duomo. Questo lo spettacolo che cittadini e turisti hanno visto. Protagonista il solito clochard di origini orientali, da tutti ormai conosciuto come Godenzio. L'uomo non è nuovo a scene del genere, ma evidentemente nessuno riesce a trovare una soluzione.

Lo straniero, dopo molti anni trascorsi a Prato, si era trasferito a Roma dove aveva ugualmente dato spettacolo. Da pochi giorni è rientrato in città e da allora almeno un paio di volte è stato denunciato dalle forze dell'ordine che lo hanno sorpreso nudo a giro per la città. Non si contano, invece, gli episodi come quelli immortalati nel video che un cittadino ha girato.

Si tratta di una persona con evidenti problemi di natura psichiatrica. Proprio per questo, però, le autorità dovrebbero trovare il modo di intervenire, certo non a colpi di denunce che poi finiscono per essere carta straccia, per evitare da una parte spettacoli certo poco decorosi, dall'altra di infliggere al poveretto continue umiliazioni e derisioni.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus