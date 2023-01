26.01.2023 h 10:00 commenti

Compiti a casa, alla sala Banti di Montemurlo lezione su come studiare con metodo

Martedì 31 gennaio alle 21, lo psicologo Giovanni Squitieri, si occuperà di supporto degli studenti Dsa (e non solo) nello studio a casa

“Studiare con metodo” è il progetto promosso dal Comune di Montemurlo con l’Associazione italiana dislessia (Aid) per favorire l'autonomia nello studio degli studenti Dsa (disturbi specifici dell'apprendimento). Oltre alle attività di laboratorio promosse nella scuola per aiutare gli studenti ad apprendere strategie e strumenti di studio (come l'uso del computer), il Comune e Aid promuovono incontri formativi rivolti ai genitori facilitare la gestione dello studio e dei compiti a casa.

Martedì 31 gennaio ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà - Montemurlo) si svolgerà il seminario “Compiti a casa…dalle emozioni al metodo di studio” con Giovanni Squitieri, psicologo e specialista in neuropsicologia dell'età evolutiva, che illustrerà le buone pratiche per supportare lo studio a casa degli studenti sia da un punto di vista emotivo che operativo. L'incontro è aperto a tutti i genitori. «Le strategie e i metodi di studio hanno l'obbiettivo di fornire un aiuto positivo ai ragazzi per trovare autonomia e fiducia. Capire significa stabilire relazioni più serene in famiglia che possono essere di grande aiuto agli studenti dsa e non solo», commenta l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Montemurlo, Antonella Baiano.

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti. Per informazioni prato@aiditalia.org





Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus