Compilazione dei moduli regionali per i rimborsi, scendono in campo anche i Caaf

L'elenco delle strutture convenzionate che offrono il servizio gratuito è pubblicato sul sito della Regione. Possono usufruirne i privati che hanno bisogno di un aiuto nella compilazione e nella spedizione dei moduli. Attive anche le Botteghe della salute, ma solo per l'invio della documentazione

Entro il primo di dicembre nei Caaf provinciali verrà attivato il servizio gratuito per la consulenza e la compilazione dei moduli regionali con cui i privati possono ottenere il rimborso dei danni subiti dall'alluvione.

In questi giorni il personale sta terminando un corso di formazione specifico per poi iniziare l'attività su appuntamento. L'elenco, con i numeri di telefono, delle strutture che aderiscono alla convenzione regionale è disponibile sul sito della Regione. Per inoltrare la pratica è necessario avere un indirizzo di posta elettronica attivo.

In val di Bisenzio oltre ai Caaf saranno coinvolte anche le Botteghe della salute dove però, sarà possibile soltanto inoltrare la pratica o chiedere aiuto per la spedizione del materiale. E' invece possibile richiedere l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica e dello Spid.

“Entrambi i servizi – ha sottolineato Giulio Bellini assessore al sociale del comune di Vaiano – sono importanti ma hanno modalità diverse i Caaf. è bene ribadirlo. aiutano nella compilazione e nell'inoltrare le pratiche, le Botteghe non forniscono consulenza”.









