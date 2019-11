Il rombo dei motori ha scortato il feretro di Andrea Clemente per l'ultimo saluto. I funerali del giovane motociclista morto tragicamente nel tardo pomeriggio di lunedì a Calenzano, lungo la sp8 che collega il paese a Barberino e al Mugello ( LEGGI) , sono stati celebrati questo pomeriggio, 29 novembre, nella chiesa di Vergaio dove il 21enne abitava insieme ai genitori e alla sorella. In tantissimi, tra parenti, amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia per questo dolore incolmabile.Particolarmente struggente il momento finale della celebrazione sulle note di "E' per te" di Eros Ramazzotti: "Mentre guardo lassù sta passando novembre e tu hai vent'anni per sempre". Ventuno per la precisione. Ventuno di impegno a scuola, al Marconi, e poi a lavoro, in una ditta di macchinari a Montemurlo. Ma soprattutto 21 anni di passione infinita per il mondo delle moto. Andrea era proprio a bordo della sua fiammante Suzuki 600 quando è avvenuta la tragedia. In un rettilineo vicino alla frazione di Carraia il giovane ha perso il controllo della moto per poi schiantarsi contro il guard rail. L'impatto è stato terribile e non gli ha lasciato scampo."Sarai in ogni tuffo, in ogni falò, in ogni rovesciata. Sarai in tutti i nostri momenti che vivremo e ci sarai davvero". Questa la promessa per Andrea scritta dagli amici su un grande lenzuolo bianco sistemato davanti alla chiesa. Una promessa accompagnata da applausi, rose bianche e il rombo dei motori. Quello che lui amava più di ogni altro suono.