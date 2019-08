07.08.2019 h 11:06 commenti

Commozione e chiesa piena per l'ultimo saluto a Mirko: gli amici fanno rombare i motori

Alla Pietà il funerale del 19enne morto domenica in un terribile incidente al Macrolotto Due. Gli amici: "Eri il nostro punto di riferimento, ora siamo soli". Sulla bara fiori bianchi e un orsacchiotto



Oggi, mercoledì 7 agosto, l'ultimo saluto a Mirko Camuso, il diciannovenne che domenica scorsa è morto in un incidente stradale mentre viaggiava sulla sua moto in via San Leonardo da Porto Maurizio, nella zona industriale del Macrolotto 2.

Impossibile descrivere lo strazio dei genitori e del fratello di Mirko Camuso: “La moto era la sua fidanzata” ha detto il babbo ad alta voce. Una passione grande per le moto e finalmente il sogno realizzato di averne una. Domenica il terribile incidente. Il diciannovenne ha fatto tutto da solo, ha perso il controllo della guida ed è finito contro il cordolo del marciapiede. E' morto sul colpo, troppo violento l'impatto. “Mirko – le parole di don Carlo – ci ha lasciato senza un perché. Ha ricevuto un messaggio dagli amici per andare a divertirsi e lo abbiamo ritrovato morto a terra”. La famiglia ha scelto per Mirko la cremazione.

La chiesa di Santa Maria della Pietà non è bastata ad accogliere le centinaia di persone – tra loro tantissimi giovani – che si sono strette attorno ai genitori e al fratello di Mirko Camuso. Alle 10 in punto il feretro, trasportato dalla Misericordia, è arrivato sul sagrato della chiesa. A precederlo il rombo assordante e i clacson dei motori guidati dagli amici, e ad accompagnarlo all'altare un lunghissimo applauso che non si è interrotto fino all'inizio della messa. Sulla bara la foto con il volto sorridente di Mirko, fiori bianchi e un orsacchiotto con un grande cuore verde. “Perdiamo qualcosa di importante – le parole di don Carlo Geraci – Mirko stava sbocciando ma già era un esempio per tutti. Un ragazzo bravo, educato, semplice, un ragazzo che amava la famiglia e che non usciva mai di casa senza aver dato un bacio alla mamma. Ora la famiglia di Mirko si trova appesa a una parete ripida e ci vorrà forza, amore e unione per scalarla. Nella Madonna – ha detto il parroco rivolgendosi alla mamma Lucia e al babbo Massimo – troverete consolazione perché lei prima di voi ha vissuto l'esperienza di tenere tra le braccia un figlio morto”. Anche gli amici hanno voluto salutare Mirko e lo hanno fatto con poche parole pronunciate a fatica da uno tra loro: “Quel maledetto 4 agosto abbiamo perso il nostro punto di riferimento, eri l'anziano saggio del gruppo e ora noi siamo soli”.