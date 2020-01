24.01.2020 h 19:38 commenti

Commissioni mediche-lumaca per patenti, la proposta di Sciumbata: "I costi legati ai ritardi non siano a carico dei cittadini"

La capogruppo della lista Biffoni ha presentato un ordine del giorno per chiedere alla giunta di attivarsi con l'Asl affinché gli appuntamenti rispettino le scadenze delle patenti

Per gli automobilisti che soffrono di particolari patologie, ai pesanti ritardi legati alla mancanza di personale della Motorizzazione civile, si aggiungono quelli registrati dalle commissioni mediche che devono valutare la loro idoneità alla guida.

La situazione è tale che spesso appuntamenti e risposte arrivano fuori tempo massimo tanto costringere l’interessato a richiedere la proroga a proprie spese. Un problema portato all’attenzione del Consiglio comunale da Rosanna Sciumbata, capogruppo di Biffoni per Prato, attraverso un ordine del giorno che sarà discusso nelle prossime sedute. "La richiesta per tale visita di controllo - spiega Sciumbata - deve essere presentata quattro mesi prima ma spesso l’appuntamento viene dato oltre la scadenza della patente, anche di diversi mesi. Non credo sia giusto che queste persone debbano pagare per colpe non loro". Per questo il documento chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi con l’Asl affinché le date delle commissioni rispettino le scadenze delle patenti e se questo non fosse possibile di far in modo che i costi della proroga non siano a carico del cittadino.