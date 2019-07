06.07.2019 h 19:45 commenti

Commissioni consiliari, a Soldi (Lega) la Controllo e garanzia. Solo due posti, al momento, per i 5 Stelle

Accordo fatto nel centrodestra ma i Pentastellati potrebbero battere i pugni sul tavolo della conferenza capigruppo di lunedì prossimo. Ancora non stabile lo scacchiere del Pd

Il centrodestra ha trovato l'accordo per la divisione dei posti nelle sei commissioni consiliari. I capigruppo delle quattro liste di questa compagine promosse dal responso delle urne, hanno firmato un'intesa che vede il leghista Leonardo Soldi al vertice della commissione 6 Controllo e garanzia, l'unica che spetta all'opposizione. In cambio i due consiglieri dellaa lista Spada, tra cui Spada stesso, e Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia saranno presenti rispettivamente in quattro e in tre commissioni. Ne restano due per la lista Garnier e nove per la Lega che è il gruppo più numeroso.

Peccato che siano stati fatti i conti senza l'oste, ossia il Movimento 5 Stelle, quinto gruppo d'opposizione. Secondo la spartizione fatta dal centrodestra delle venti sedie per la minoranza nelle sei commissioni, ai due consiglieri Carmine Maioriello e Silvia La Vita spetterebbe una commissione ciascuno di cui una sarebbe la 6. Salta agli occhi lo sbilanciamento rispetto ai quattro posti dei due consiglieri della lista Spada e ai tre del solo Belgiorno seppure campione di preferenze. I Pentastellati hanno evitato di esprimere il loro dissenso a mezzo stampa, ma è probabile che non facciano altrettanto alla conferenza capigruppo che si dovrebbe tenere lunedì prossimo 8 luglio in vista del Consiglio di giovedì 11 luglio. In questa sede dovrebbe chiedere l'applicazione del regolamento e dello statuto comunali che impongono proporzionalità nella rappresentare le forze politiche nelle commissioni.

Qualunque siano i riequilibri, Leonardo Soldi dovrebbe mantenere la presidenza della commissione 6. Trentacinque anni, consulente dei settori tessile-pelletteria, già segretario cittadino della Lega tra il 2010 e il 2012, Soldi ha alle spalle anche cinque anni di esperienza amministrativa quale consigliere comunale durante il mandato di Roberto Cenni che gli ha affidato anche le politiche giovanili.

Con lui in commissione 6 ci dovrebbero essere anche Marilena Garnier, Tommaso Cocci (lista Spada), Claudio Belgiorno (Fdi) e Carmine Maioriello (M5S). Diamo un'occhiata anche alle altre commissioni sempre in base a questo accordo e in attesa che i Cinque Stelle decidano il da farsi.

Nella 1 (affari generali) troveranno posto due della Lega (dovrebbero essere gli ex azzurri Mirko Lafranceschina e Eva Betti) e Silvia La Vita del M5S. Nella 2 (bilancio) altri due leghisti tra cui il giovane Claudiu Stanasel, e Daniele Spada che troviamo anche nella 3 (opere pubbliche) con la leghista Patrizia Ovattoni e Belgiorno (FdI). L'esponente del partito di Giorgia Meloni entra anche nella 4 (urbanistica) al fianco di Spada, di Marilena Garnier e ancora di Soldi. Nella cinque (cultura e sociale) saranno presenti due consiglieri della Lega e Tommaso Cocci della lista Spada.

Andiamo sul versante opposto. Sono ore febbrili in casa Pd per far tornare lo scacchiere. Paola Tassi porta sicuramente a casa una presidenza che dovrebbe essere la 3. Il giovane Lorenzo Tinagli dovrebbe gestire la 2, mentre per la 1 si fa il nome di Martina Guerrini.

Rosanna Sciumbata della lista Biffoni alla 5 e Maurizio Calussi del Pd alla 4 sono presidenze ormai fuori discussione.

