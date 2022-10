07.10.2022 h 16:29 commenti

Commercio in lutto: è morto Rolando Breschi, 'inventore' della Cittadella

Aveva 74 anni e da tempo combatteva contro la malattia. La scomparsa nel pomeriggio di oggi, nella sua casa alle Fontanelle. Molto conosciuto per i suoi incarichi in Confesercenti e Cisl, per l'organizzazione di mercati e sagre e per la passione politica

Il mondo del commercio in lutto per la scomparsa di Rolando Breschi, patron del centro commerciale 'La Cittadella' in via Roubaix a Prato, storico organizzatore di mercati e di sagre. Breschi, 74 anni compiuti lo scorso febbraio, è morto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre, stroncato dalla malattia che ha combattuto con tenacia e coraggio fino all'ultimo.

Una vita dedicata al commercio la sua: ha ricoperto incarichi di primo piano a Confesercenti, nell'Anva (Associazione nazionale commercio su aree pubbliche), e successivamente nella sezione ambulanti della Cisl. Nel 2010, quando era ancora al sindacato, la felice intuizione di un mercato coperto, 'La cittadella': un insieme di negozi al dettaglio in un unico contenitore.

Rolando Breschi si è dedicato anche alla politica: nel 2014, per le amministrative, si candidò al Consiglio comunale nella lista civica 'Prato con Cenni', fondata del sindaco uscente Roberto Cenni. Breschi abitava nella zona delle Fontanelle. La notizia della scomparsa si è velocemente diffusa in città dove Rolando Breschi era molto conosciuto per le sue tantissime iniziative che avevano come protagonista il mondo del mercato, degli ambulanti, del commercio in strada.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus