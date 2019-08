12.08.2019 h 13:00 commenti

Contraffazione, sequestrati seimila accessori di abbigliamento e 200 chilometri di tessuto

Lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. La giornata organizzata a livello nazionale dal capo della polizia ha impegnato a Prato una cinquantina tra carabinieri, poliziotti, finanzieri e agenti della Municipale. Settantacinque le persone controllate, 8 quelle denunciate

Quasi seimila accessori di abbigliamento, 200 chilometri di tessuto e una trentina di cliché: materiale griffato e rigorosamente contraffatto quello sequestrato in più operazioni da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nell'ambito dell'action day, la giornata dedicata alla lotta contro la contraffazione e l'abusivismo commerciale promossa a livello nazionale dal capo della polizia. Quarantasette gli uomini scesi in campo a Prato per controlli ad ampio raggio che hanno riguardato settantacinque persone, otto delle quali denunciate e due sanzionate. Nel bilancio anche cinque sequestri penali e due amministrativi. Oltre a tessuti, accessori e matrici per i capi di abbigliamento, sono state sequestrate anche trentatré apparecchiature elettroniche e informatiche contraffatte.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al commercio on line che rappresenta uno dei canali di immissione dei prodotti falsificati sul mercato e questo ha portato ad oscurare molti siti internet e a rimuovere contenuti web. Il capo della polizia ha voluto dare ampio respiro ad una attività che tutti i giorni impegna le forze dell'ordine per sottrarre dal mercato non solo patacche relative ad abbigliamento, calzature, elettronica e informatica, ma anche medicinali, prodotti agroalimentari e giocattoli potenzialmente pericolosi per i consumatori qualche volta inconsapevoli ma spesso attirati da prezzi stracciati e offerte vantaggiose. In tutta Italia l'action day ha impegnato 11.200 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e personale della polizie municipali e delle capitanerie di porto.

Prato, per la sua peculiarità, si è rivelata piazza ad alto tasso di contraffazione tanto che l'action day sarà ripetuto in modo autonomo rispetto all'agenda nazionale.



