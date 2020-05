08.05.2020 h 16:31 commenti

Commercianti e artigiani dal prefetto: "Riaprire subito o per l'economia pratese sarà il collasso"

All'incontro hanno partecipato anche il sindaco e il presidente della Provincia ai quali è stato presentato un documento unitario. Tra i punti principali anche la liquidità per le imprese e regole uniche e certe per tutti

Riapertura immediata, liquidità e regole uniche e certe per tutti. Questo quanto chiedono le imprese pratesi che lanciano un grido d’allarme: “Ascoltate le nostre proposte o per l’economia del territorio sarà il collasso”. Sono 15mila le aziende iscritte a Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato Imprese Prato che non hanno ancora potuto riprendere l'attività a pieno regime.

Oggi i rappresentanti delle categorie del territorio, insieme al sindaco di Prato Matteo Biffoni e al presidente della Provincia Francesco Puggelli, hanno presentato al Prefetto Lucia Volpe un documento con le richieste delle imprese al Governo.

Un’azione definita necessaria e urgente per far ripartire il sistema economico locale e permettere la sopravvivenza delle piccole e medie imprese sempre più allo stremo dopo quasi due mesi di lockdown.

"In questo momento di grandissima difficoltà legata all’emergenza sanitaria – sottolineano i massimi dirigenti delle associazioni datoriali - il sistema delle imprese ha mostrato un grande senso di responsabilità, rispettando e in molti casi anticipando gli obblighi di chiusura, adottando tutti gli strumenti possibili a tutela della salute non solo dei propri dipendenti ma anche dei fornitori, dei clienti e della cittadinanza tutta. Adesso però serve lo stesso senso di responsabilità da parte del Governo, del sistema bancario e delle istituzioni regionali e locali nel mettere in campo tutte quelle azioni necessarie al sostegno del sistema economico. C’è bisogno di provvedimenti urgenti e straordinari a sostegno del sistema economico del territorio o le conseguenze nei prossimi mesi saranno disastrose".

A questo si aggiunge la forte preoccupazione di crescita di fenomeni di lavoro sommerso, abusivo, e di criminalità. Tante le imprese che non riusciranno a riaprire o ad arrivare alla fine del 2020 e tanti i lavoratori che perderanno la propria occupazione e passare dall’emergenza sanitaria alla crisi economica più grave dal secondo dopoguerra ad oggi.

"La salute e l’economia - è stato ribattutto - sono oggi due priorità assolute poste sullo stesso piano, nella consapevolezza che riaprire le attività com’erano prima del virus sarebbe sbagliato - oltre che impossibile - ma anche riaprire con regole insostenibili che fanno fallire migliaia di imprese e con milioni di disoccupati non è accettabile".

Per questo Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio e Confesercenti, hanno strutturato una serie di proposte da sottoporre all’attenzione del Governo, suddivise in due momenti in successione l’uno all’altro.

Nell’immediato della “Fase 2”: riapertura immediata di tutte le attività escluse da nuovo Dpcm del 26 aprile, nel rispetto dei principi di sicurezza approvati a livello nazionale; contributi a fondo perduto per lavoratori autonomi e micro imprese per garantire la loro tenuta e allungamento almeno a 10 anni dei termini di restituzione dei finanziamenti previsti dal dl Liquidità; accelerare i tempi di pagamento da parte dell’Inps delle indennità relative agli ammortizzatori sociali e/o indennità di sostegno a lavoratori autonomi e famiglie; rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per almeno due anni. Chiesta inoltre la cancellazione e non la sospensione di imposte, tasse e tributi riferiti al periodo interessato dall'emergenza oltre alla sospensione delle rate in essere degli avvisi bonari e l’azzeramento degli affitti commisurati al periodo chiusura attività o di riduzione drastica del volume d’affari o l’istituzione di un fondo per il sostegno all’affitto e un credito di imposta per i proprietari degli immobili.

Per la ripartenza, poi, un nuovo lungo elenco di proposte che va dalla sburocratizzazione e semplificazione all'abbattimento del cuneo fiscale fino alla decontribuzione e tassazione per nuovi assunti almeno per 24 mesi.