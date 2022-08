24.08.2022 h 15:23 commenti

Commercianti contro il caro-energia: bollette in vetrina per dimostrare i rincari fino al 300 per cento

Anche nella provincia di Prato l'iniziativa regionale per chiedere alla politica di intervenire subito perché sono sempre di più le attività a rischio chiusura. Le soluzioni: tetto al costo dell'energia sia a livello nazionale che europeo

Le bollette del 2022 saranno esposte in vetrina per un raffronto reale con quelle del 2021. Anche i commercianti di Confcommercio Prato e Pistoia aderiscono all'iniziativa “Bollette in vetrina” che l'associazione ha lanciato in tutta la Toscana per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli aumenti che sono arrivati anche al 300 per cento. “Aumenti – dice l'associazione – divenuti ormai insostenibili, con energia elettrica e gas venduti a peso d'oro. Se la politica non interverrà subito, molte attività saranno costrette a chiudere”.

A mettere in piazza il caro-energia – se ce ne fosse ancora bisogno – saranno i commercianti stessi. “Per loro un salasso inaffrontabile – il commento del direttore, Tiziano Tempestini – aderendo, faranno in modo di compattare e amplificare la portata del messaggio: non c'è più tempo, senza interventi si realizzerà un default annunciato”.

La stangata sui costi energetici si somma alle difficoltà provocate dalla pandemia: contrazione dei consumi e spinta dell'inflazione. “Le nostre aziende stanno resistendo – dice il presidente, Gianluca Spampani – non possono però venir messe ulteriormente alla prova. Chiediamo un tetto al costo dell'energia, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. Se si fermano le nostre imprese, si ferma tutto il distretto”.



