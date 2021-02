25.02.2021 h 20:27 commenti

Commerciante si toglie la vita all'interno della propria attività a Carmignano

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Il cordoglio del sindaco Prestanti

Tragedia questo pomeriggio, 26 febbraio, a Carmignano. Un commerciante si è tolto la vita impiccandosi nella sede della propria attività. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale dell'ambulanza inviata dal 118. I motivi del disperato gesto potrebbero essere legati alle difficoltà a cui la pandemia ha costretto molte categorie di lavoratori tra cui proprio i commercianti.

In un comunicato il sindaco Edoardo Prestanti e la sua giunta si dicono sconvolti da quanto accaduto ed esprimono il loro cordoglio ai familiari: "La massima vicinanza alla famiglia, a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite".