Commerciante di auto storiche accusato di truffa dall'attore Enrico Brignano, il tribunale lo condanna

Un anno di reclusione e 32mila euro di risarcimento all'attore che si era costituito parte civile: questa la sentenza pronunciata nel pomeriggio. La vicenda risale al 2019 e riguarda la vendita della 500 Spiaggina usata da Brignano per i suoi spettacoli televisivi e di piazza

Il commerciante di auto d'epoca di Montemurlo accusato di aver truffato l'attore e showman Enrico Brignano, è stato condannato dal tribunale di Prato. Un anno di reclusione, un risarcimento di 32mila euro all'attore e pagamento delle spese processuali: questa la sentenza pronunciata nel pomeriggio di oggi, mercoledì primo giugno, dal giudice Elisa Romano.L'attore, assistito dall'avvocato Isabella Costantini del foro di Latina, si era costituito parte civile e nell'udienza dello scorso marzo si era presentato per raccontare la vicenda legata alla vendita della sua cara 500 Spiaggina, ceduta al commerciante, Giuseppe Carulli, che però, a fronte dei 30mila euro pattuiti, ne sborsò solo 7mila. Il fatto risale al 2019. L'attore e il commerciante si conobbero ad una fiera a Padova, una di quelle fiere per appassionati di auto storiche ed effettivamente era storica la 500 del 1974 che era stata trasformata, come previsto dal libretto di circolazione, in una Spiaggina praticamente identica al modello originale del 1957. Affare fatto tra venditore e acquirente che va a Roma a ritirare la macchina, il libretto di circolazione, tutti gli accessori originali e il libretto Asi. L'acconto di 7mila euro porta alla firma del passaggio di proprietà: Brignano, così come raccontato al giudice, si fida del commerciante ma da quel momento in poi diventa complicato parlarci per saldare il conto e a nulla serve presentarsi nell'officina di Montemurlo dove viene firmato un impegno a consegnare altri 9mila euro. Pochi soldi rispetto a quanto pattuito, ma la volontà dell'attore è di chiudere quella faccenda senza trascinarla oltre. Intanto la 500 Spiaggina, usata per gli spettacoli televisivi e di piazza, passa di mano: da Montemurlo ad un collezionista per 40mila euro. Il collezionista ha testimoniato, ha detto di aver pagato regolarmente la macchina e di conservarla tra i suoi gioielli. Oggi la sentenza.“Sono soddisfatto – il commento dell'attore riferito dal suo avvocato – ho sempre avuto fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta”.